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Toni Martinez: “Hainbatetan utzi dugu atea hutsean denboraldi honetan eta beste behin utzi nahi dugu Atleticoren aurka”
Alavesek Atletico Madrilen aurka jokatuko du larunbat honetan, Mendizorrotzan. Toni Martinez aurrelariak badaki ez dela erraza izango, baina hiru puntuak lortzeko partida "ahalik eta deserosoen" egiten eta "ahalik eta gogorren" saiatuko direla adierazi du. (Bideoa, gazteleraz)
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