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Toni Martínez: “Llevamos bastantes porterías a cero y queremos hacer otra frente al Atlético”

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Toni Martinez: “Hainbatetan utzi dugu atea hutsean denboraldi honetan eta beste bat nahi dugu Atleticoren aurka”
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Última actualización

El Alavés jugará contra el Atlético Madrid este sábado en Mendizorrotza. El delantero Toni Martínez sabe que no será un partido fácil, pero ha asegurado que intentarán hacerles el partido “lo más incomodo posible” y “sacar lo que tienen” para poder conseguir los tres puntos.

Fútbol LaLiga EA Sports Alavés Estadio de Mendizorroza

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