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Toni Martínez: “Llevamos bastantes porterías a cero y queremos hacer otra frente al Atlético”
El Alavés jugará contra el Atlético Madrid este sábado en Mendizorrotza. El delantero Toni Martínez sabe que no será un partido fácil, pero ha asegurado que intentarán hacerles el partido “lo más incomodo posible” y “sacar lo que tienen” para poder conseguir los tres puntos.
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