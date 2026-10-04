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Ville Koski lesionatu egin da Finlandiako selekzioarekin

Alaveseko atzelari finlandiarrak eskuineko koadrizepsa dauka minduta, eta hainbat proba egingo dizkiote Gasteizera itzuli bezain laster. 

Ville Koski Alaveseko jokalaria.

Ville Koski, Alavesen partida batean. Artxiboko argazkia: Deportivo Alaves

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Ville Koski Alaveseko jokalaria lesionatu egin da Finlandiako selekzioarekin ari zenean, eta datozen orduetan Gasteizera itzuliko da, klub babazorroko mediku taldeak hainbat proba egiteko.  

Atzelari finlandiarrak eskuineko koadrizepsa dauka minduta, eta osasun probak egin eta gero jakingo dute zenbat denbora beharko duen bere onera bueltatzeko, Alavesek ohar bidez gaur jakinarazi duenez. 

Lesioak Alaves

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