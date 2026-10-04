LESIÓN
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Ville Koski regresa a Vitoria tras lesionarse con la selección de Finlandia

El central finlandés presenta una lesión muscular en el cuádriceps derecho y se someterá a distintas pruebas a su llegada a Vitoria-Gasteiz.
Ville Koski Alaveseko jokalaria.
Ville Koski durante un partido del Alavés. Foto de archivo: Deportivo Alavés
Euskaraz irakurri: Ville Koski lesionatu egin da Finlandiako selekzioarekin
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Última actualización

El jugador del Deportivo Alavés Ville Koski cayó lesionado con la selección de Finlandia y en las próximas horas regresará a Vitoria-Gasteiz para ser evaluado por los servicios médicos del club babazorro.

El central presenta una lesión muscular en el cuádriceps derecho y se someterá a distintas pruebas a su llegada a la capital vasca.

Con los nuevos resultados se determinarán los plazos de recuperación en función de la evolución del jugador.

Lesiones Alavés

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