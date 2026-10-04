El jugador del Deportivo Alavés Ville Koski cayó lesionado con la selección de Finlandia y en las próximas horas regresará a Vitoria-Gasteiz para ser evaluado por los servicios médicos del club babazorro.

El central presenta una lesión muscular en el cuádriceps derecho y se someterá a distintas pruebas a su llegada a la capital vasca.

Con los nuevos resultados se determinarán los plazos de recuperación en función de la evolución del jugador.