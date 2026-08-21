Rayo Vallecano-Alaves (1-1)
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Quique Sanchez Flores: “Garaipenetik eurek baino gertuago egon garen sentsazioarekin goaz"

Iragarkia
Quique Sánchez Flores rueda de prensa
18:00 - 20:00

Quique Sanchez Flores, prentsaurrekoan. Irudia: EITB.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alaveseko entrenatzaileak aitortu du taldea ez dagoela erabat gustura Rayo Vallecanoren aurka lortutako berdinketarekin. Madrilgo taldea Sergio Cabellok 48. minutuan egindako golarekin aurreratu da; markagailuan berdinketa jarri duen gola, berriz, Marianok egin du, 84.ean.

Marianok Alavesen berdinketa sinatu du Rayoren aurka
Futbola Alaves EA Sports Liga

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