Quique Sánchez Flores: “Nos vamos con la sensación de haber estado más cerca que ellos de la victoria"

Tras abandonar la Real Sociedad para recalar en el Alavés, el jugador getariarra tuvo el debut soñado el pasado sábado en la Liga EA Sports. Fue en el minuto 57 cuando Quique Sánchez Flores le sacó al campo en sustitución de Denis Suárez. El debutante aprovechó la ocasión perfectamente y marcó el tercer gol que el Alavés marcó al Getafe.