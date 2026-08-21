Rayo Vallecano-Alavés (1-1)
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Quique Sánchez Flores: “Nos vamos con la sensación de haber estado más cerca que ellos de la victoria"

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Quique Sánchez Flores rueda de prensa
18:00 - 20:00
Quique Sánchez Flores, durante la rueda de prensa. Imagen: EITB.
Euskaraz irakurri: Quique Sanchez Flores: "Garaipenetik gertuago egotearen sentsazioarekin goaz"
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KIROLAK EITB

Última actualización

El entrenador del Alavés ha reconocido que el empate a uno ante el Rayo Vallecano les ha sabido a poco. Sergio Cabello ha adelantado a los madrileños en el minuto 48 y Mariano ha marcado el empate en el 84.

Mariano firma el empate del Alavés ante el Rayo
Fútbol Alavés LaLiga EA Sports

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