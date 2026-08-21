Quique Sánchez Flores: “Nos vamos con la sensación de haber estado más cerca que ellos de la victoria"
El entrenador del Alavés ha reconocido que el empate a uno ante el Rayo Vallecano les ha sabido a poco. Sergio Cabello ha adelantado a los madrileños en el minuto 48 y Mariano ha marcado el empate en el 84.
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Mariano firma el empate del Alavés ante el Rayo (1-1)
El Alavés ha encontrado el empate en el tramo final del encuentro gracias a Mariano, que ha aprovechado un error defensivo del Rayo para igualar el marcador.
El Alavés muestra su descontento después de que el Rayo no le facilitara entradas para su afición
El club vitoriano ha rechazado “de manera rotunda” la tesis del equipo madrileño, y, especialmente, la afirmación de que haya existido en todo momento una máxima disposición y colaboración para facilitar la presencia de aficionados albiazules en el partido de esta noche.
Moussa Diarra, traspasado al Al Wahda FC
Con 32 partidos oficiales disputados, el defensa maliense continuará su carrera deportiva en Emiratos Árabes.
Sánchez Flores no quiere que la particular situación que vive el Rayo juegue en contra del Alavés
"Al final están jugando en Madrid, su afición estará con ellos, y es una afición que aprieta", ha advertido el técnico babazorro. LaLiga ha confirmado este miércoles que ha desestimado la solicitud de aplazamiento presentada por el Rayo Vallecano de su encuentro frente al Alavés.
Debut soñado de Mikel Rodríguez con el Alavés en Primera
Tras abandonar la Real Sociedad para recalar en el Alavés, el jugador getariarra tuvo el debut soñado el pasado sábado en la Liga EA Sports. Fue en el minuto 57 cuando Quique Sánchez Flores le sacó al campo en sustitución de Denis Suárez. El debutante aprovechó la ocasión perfectamente y marcó el tercer gol que el Alavés marcó al Getafe.
Aitor Mañas: “Ha sido increíble empezar así; queremos más”
El Alavés ha ganado 3-0 al Getafe en la primera jornada de LaLiga EA Sports. Rodríguez, Mariano y Tenaglia han sido los goleadores babazorros. Tanto el debutante Aitor Mañas, como Tenaglia, han subrayado la importancia de haber estado uno más en el campo para poder vivir ese “increíble comienzo”.
El Alavés golea al Getafe para empezar a lo grande (3-0)
Los goles de Tenaglia, Mariano y Mikel Rodríguez han dado la victoria a los babazorros, que se han aprovechado de la superioridad numérica tras la expulsión de Femenía.
Sánchez Flores: “Estoy contento porque hemos mantenido el grupo"
El entrenador del Alavés ha ofrecido su primera rueda de prensa previa al duelo entre su equipo y el Getafe, que abre el campeonato 2026-27. El preparador madrileño ha anunciado que los jóvenes como Izei Hernández y Xanet Olaiz se quedarán en el primer equipo.
El Alavés despide a Nikola Maras por bajo rendimiento
Por su parte, el canterano del Alavés Álvaro Garcia jugará cedido en el Villarreal B.