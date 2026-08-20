Marianok berdinketa eman dio Alavesi Rayoren aurka (1-1)
Alavesek markagailua berdindu du partidaren azken txanpan, Marianok Rayok defentsan egindako akats bat aprobetxatu eta gola sartu duenean.
Alavesek bana (1-1) berdindu du Rayo Vallecanoren aurka EA Sports Ligako bigarren jardunaldian. Vallecaseko taldeak arrisku gehiago sortu du lehen zatiko zatian eta atsedenaldiaren ostean aurrea hartu du. Horren aurrean, talde gasteiztarra suspertu egin da eta azken txanpan lortu du berdinketa.
VARek Rayo Vallecanoren lehen gola bertan behera utzi du 35. minutuan. Korner baten ondoren, Pelayo Fernandezek ukalondoarekin ukitu du baloia, eta Pablo Ibañezek bere atean sartutako golarekin amaitu du, baina epaileak baliorik gabe utzi du gola, jokaldia berrikusi ondoren.
Sergio Camellok aurretik jarri du Rayo Vallecano 48. minutuan. Aurrelariak baloia jaso du Andrei Ratiuren jaurtiketa baten ondoren, hainbat atzelari gainditu ditu banakako ekintza batekin eta jokaldia Antonio Siveraren aurrean amaitu du jaurtiketa gurutzatu batekin.
Alavesek 84. minutuan berdindu du Mariano Diazen bitartez. Ratiuk pase labur bat eman dio Dani Cardenasi eta aurrelari babazorroak ederki aprobetxatu du atezaina gainditzeko.
Berdinketa horri esker, Alavesek lau puntu lortu ditu EA Sports Ligako lehen bi jardunaldietan, eta Rayo Vallecanok txapelketako lehen puntua lortu du.
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"Azkenean Madrilen jokatzen ari dira, euren zaleak eurekin egongo dira, eta aurkariari sakatzen dioten jarraitzaleak dira", ohartarazi du entrenatzaile babazorroak. Rayo Vallecanok partida atzeratzea eskatu du, baina LaLigak ez du eskaera hori onartu, eta neurketa Butarquen jokatuko da.
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