RAYO-ALAVES (1-1)
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Marianok berdinketa eman dio Alavesi Rayoren aurka (1-1)

Alavesek markagailua berdindu du partidaren azken txanpan, Marianok Rayok defentsan egindako akats bat aprobetxatu eta gola sartu duenean.

LEGANÉS (MADRID), 20/08/2026.- El defensa del Rayo Pelayo Fernández (d) lucha con Mikel Rodríguez, del Alavés, durante el partido de la segunda jornada de LaLiga que Rayo Vallecano y Deportivo Alavés disputan este jueves en el estadio de Butarque. EFE/Kiko Huesca
Irudia: EFE Agencias
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AGENCIAS | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek bana (1-1) berdindu du Rayo Vallecanoren aurka EA Sports Ligako bigarren jardunaldian. Vallecaseko taldeak arrisku gehiago sortu du lehen zatiko zatian eta atsedenaldiaren ostean aurrea hartu du. Horren aurrean, talde gasteiztarra suspertu egin da eta azken txanpan lortu du berdinketa.

VARek Rayo Vallecanoren lehen gola bertan behera utzi du 35. minutuan. Korner baten ondoren, Pelayo Fernandezek ukalondoarekin ukitu du baloia, eta Pablo Ibañezek bere atean sartutako golarekin amaitu du, baina epaileak baliorik gabe utzi du gola, jokaldia berrikusi ondoren.

Sergio Camellok aurretik jarri du Rayo Vallecano 48. minutuan. Aurrelariak baloia jaso du Andrei Ratiuren jaurtiketa baten ondoren, hainbat atzelari gainditu ditu banakako ekintza batekin eta jokaldia Antonio Siveraren aurrean amaitu du jaurtiketa gurutzatu batekin.

Alavesek 84. minutuan berdindu du Mariano Diazen bitartez. Ratiuk pase labur bat eman dio Dani Cardenasi eta aurrelari babazorroak ederki aprobetxatu du atezaina gainditzeko.

Berdinketa horri esker, Alavesek lau puntu lortu ditu EA Sports Ligako lehen bi jardunaldietan, eta Rayo Vallecanok txapelketako lehen puntua lortu du.

Futbola EA Sports Liga Alaves

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