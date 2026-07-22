F LIGA
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Andrea Esteban: “Helburua ahalik eta lehiakorrenak izatea da, ahalik eta azkarren”

Iragarkia
Andrea Esteban
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alaveseko jokalariak aurredenboraldi gogorra egiten ari dira. Andrea Esteban entrenatzaileak F Ligan berriro jokatzeko egiten ari diren lanaz hitz egin digu, baita taldearen helburuak zeintzuk diren azaldu ere.

Futbola Emakume kirolariak Alaves Moeve F Liga

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