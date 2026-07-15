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Adrian Pica Alaveseko jokalariak Portugaleko bigarren mailako Peñafielen jokatuko du, utzita, 2026-2027 denboraldian

Erdiko atzelaria, 2025-2026 denboraldian, Mirandesen aritu zen, utzita ere, Hypermotion Ligan. 

Adrian Pica (Alaves)
Adrian Pica, Mirandesekin, 2025-2026 denboraldiko partida batean. Argazkia: Europa Press.
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Adrian Hernandez “Pica” Alaveseko erdiko atzelariak Portugaleko bigarren mailan dabilen FC Peñafiel taldean jokatuko du, utzita, 2026-2027 denboraldian, euskal klubak iragarri duenez.

Adrian Pica, 2025-2026 denboraldian, Mirandesen aritu zen, utzita ere. Orain, 24 urteko futbolaria Portugaleko bigarren mailan ibiliko da. 

Futbola EA Sports Liga Alaves

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