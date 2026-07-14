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Pablo Ibañez: “Gol gehiago egin nahi ditut, asistentzia gehiago eman eta aurkariaren area gehiagotan zapaldu"

Iragarkia
Pablo-Ibañez-Alaves-Ibaia
18:00 - 20:00

Pablo Ibañez, Alavesen erdilari nafarra. Irudia: EITB

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Erdilari nafarrak hau esan du prentsaurrekoan: "Iazko arantzatxo hori atera nahi dut, eta aurten helburua hori da".

Futbola Ibaia Alaves EA Sports Liga

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Lucas Boyé
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lucas Boye: “Beti gainditu nahi dut nire burua eta helburua gutxiago sufritzea da”

Lucas Boyek bigarren denboraldia du Alavesen. Aurrelari argentinarrak denboraldi honetan "etxean gure jendearekin gozatzeko gogoz" dagoela adierazi du. Oporretan gustora egon dela ere onartu du, joan den denboraldian izandako gaitz fisikoetatik sendatzeko balio izan diotelako. Taldeak merkatuan mugimenduiak egitea espero du eta, azkenik, ez du esan nahi izan zenbat gol sartuko dituen, baina bai aurreko denboraldian egindakoa gainditzea eta ez sufritzea direla helburuak. (Bideoa gazteleraz).

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