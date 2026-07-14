Pablo Ibañez: “Gol gehiago egin nahi ditut, asistentzia gehiago eman eta aurkariaren area gehiagotan zapaldu"
Erdilari nafarrak hau esan du prentsaurrekoan: "Iazko arantzatxo hori atera nahi dut, eta aurten helburua hori da".
Zure interesekoa izan daiteke
Yorladiz Diaz aurrelaria eta Kim Shinji erdilaria, Alavesen jokalari berriak
Yorladiz Diaz, 30 urtekoa bera, Cacereñotik iritsi da Alavesera; Kim Shinjik, ordea, 22 urte ditu, eta Erromak utzita heldu da Gasteizera.
Amaya Garcia atzelariak Alavesen jokatuko du 2026-2027 denboraldian, Real Madrilek utzita
Futbolariak, 19 urtekoa bera, 19 urtetik beherakoen Europako Txapelketa irabazi berri du, Espainiako selekzioarekin. Erdiko ezker atzelari aritzen da.
Alavesek Andrea Gomez aurrelaria fitxatu du, eta Moeve Ligara igotzea lortu zuten zortzi jokalari berritu ditu
Andrea Gomez Granadatik iritsi da Alavesera, eta 2026-2027 denboraldirako sinatu du euskal klubarekin. Berritzeei dagokienez, jokalari hauek luzatu dute kontratua: Ines Altamira kapitainak, Carmen Sobronek, Laura Navajasek, Sofia Fuentek, Reyes Morenok, Laia Parerak, Nayadet Lopezek eta Merche Izalek.
Koskik 2031ra arte jarraituko du Alavesen
Alavesek Ville Koski aurkeztu du Mendizorrotzan. Duela gutxi egin zuen ofizial hurrengo bost denboraldietarako fitxatu zuela. Erdiko atzelari finlandiarra neguan iritsi zen, eta ordutik ligan soilik 5 neurketa jokatu bazituen ere, emandako maila ona ikusita, talde babazorroak 2031ra arte sinatzea erabaki du.
Lucas Boye: “Beti gainditu nahi dut nire burua eta helburua gutxiago sufritzea da”
Lucas Boyek bigarren denboraldia du Alavesen. Aurrelari argentinarrak denboraldi honetan "etxean gure jendearekin gozatzeko gogoz" dagoela adierazi du. Oporretan gustora egon dela ere onartu du, joan den denboraldian izandako gaitz fisikoetatik sendatzeko balio izan diotelako. Taldeak merkatuan mugimenduiak egitea espero du eta, azkenik, ez du esan nahi izan zenbat gol sartuko dituen, baina bai aurreko denboraldian egindakoa gainditzea eta ez sufritzea direla helburuak. (Bideoa gazteleraz).
Unai Roperok utzita jokatuko du hirugarren denboraldia jarraian, oraingoan Racing Ferrolen
Ibaiako harrobiaren aurrelari gasteiztarra Herculesen aritu zen utzita joan den denboraldian. Era berean, duela bi denboraldi Eldensen jokatu zuen utzita.
Alavesek lehenengo lan saioa egin du Ibaian
Quique Sanchez Floresek zuzentzen duen taldeak lehen entrenamendua egin du asteazken goizean. Hilaren 18an, Guardian, talde babazorroak bere lehen lagunartekoa jokatuko du, Eibarren aurka.
Protesoni: “Eskaintza batzuk entzun dira, baina ez nuen Gasteiztik alde egin nahi"
Atzelari uruguaitarrak 2028ra arte berritu du kontratua Alavesekin. Protesonik prentsaurrekoan adierazi duenez, "Quiquek (Sanchez Flores), iritsi denetik, konfiantza handia eman dit".
Alaves lanean hasi da, eta lehen azterketa medikuak burutu ditu
Multzoka, Gasteizko taldeko jokalariei mediku azterketak egiten hasi zaizkie. Asteazkenean izango du Alavesek denboraldiaurreko lehenengo entrenamendua.