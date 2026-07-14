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Spartak Moskuk Victor Parada atzelari babazorroa erosi du

Horrela, atzelari madrildarra Juan Carlos Carcedok, Gasteizen trebatutako entrenatzaile errioxarrak, zuzentzen duen talde errusiarrean arituko da datorren denboralditik aurrera.

Victor Parada
Victor Parada atzelari madrildarra. Artxiboko irudia.
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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Alavesek eta Spartak Moskuk akordioa itxi dute Victor Parada atzelaria Errusian jokatzeko.

Horrela, jokalari madrildarra Juan Carlos Carcedok, Gasteizen trebatutako entrenatzaile errioxarrak, zuzentzen duen taldean arituko da.

24 urteko atzelaria jubeniletan heldu zen Alavesera, Alemaniako Salzburg taldearen harrobitik, eta maila guztiak igaro ditu lehen taldera iritsi arte.

Victor Paradak ere Mirandesen elastikoa defendatu zuen utzita, 2024-25 denboraldian Burgosko taldearekin Lehen Mailara igotzeko zorian izan zen.

Azken denboraldian, Alavesen lehen taldean finkatu zen, 33 partida jokatu zituen, eta hiru asistentzia eman zituen.

Alavesek eskerrak eman dizkio prentsa ohar baten bidez "elastiko babazorroa defendatu duen denboran egindako lanagatik eta erakutsitako profesionaltasunagatik", eta "aro berri honetan zorterik handiena" opa dio.

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