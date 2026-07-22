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Andrea Esteban: “El objetivo es ser lo más competitivas posible, lo antes posible”

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Andrea Esteban
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Andrea Esteban: “Helburua ahalik eta lehiakorrenak izatea da, ahalik eta azkarren”
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KIROLAK EITB

Última actualización

Las jugadoras del Alavés están realizando una dura pretemporada. La entrenadora Andrea Esteban nos ha hablado sobre el trabajo que están haciendo para volver a jugar en Liga F y cuáles son los objetivos del equipo.

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