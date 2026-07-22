Andrea Esteban: “El objetivo es ser lo más competitivas posible, lo antes posible”
Las jugadoras del Alavés están realizando una dura pretemporada. La entrenadora Andrea Esteban nos ha hablado sobre el trabajo que están haciendo para volver a jugar en Liga F y cuáles son los objetivos del equipo.
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El Alavés ha presentado a su segunda incorporacion en el mercado de verano, al getariarra Mikel Rodríguez. El centrocampista militará las próximas cinco temporadas en Vitoria-Gasteiz, aunque la Real volverá a tener opción de compra del jugador.
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La gala ha defendido las camisetas del AS Saint-Étienne, FC Basel, RSC Anderlecht y Bayer Leverkusen, además de haber sido internacional con Francia en categorías inferiores.
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El mediocentro navarro se ha mostrado ambicioso de cara a la próxima temporada y cree que puede mejorar sus registros personales. Ibáñez ha asegurado que "tiene esa espinita clavada del pasado año, y este año lo tengo entre ceja y ceja".