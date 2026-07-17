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Alavesek Somea Polozen atezaina fitxatu du

Danimarkako FC Nordsjælland taldetik ailegatu da Gasteizera Bosnia-Herzegovinako atezaina.

Somea Polozen Alavesen fitxaketa berria.
Somea Polozen, Alavesen fitxaketa berria; Argazkia: Deportivo Alaves
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E. I. I. | KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Somea Polozen atezaina fitxatu du, taldeak ostiral honetan, bere web orrialdean jakinarazitakoaren arabera. Polozen Danimarkako FC Nordsjælland taldetik dator. 

Someak bere tamainagatik eta bizkortasunarengatik nabarmentzen da. Erreakzio azkarreko jokalaria da, aireko jokoa menperatzeaz gain. 

Somea Polozen fitxaketak “nazioarteko esperientzia eta etorkizun handia” gehitzen dio Alavesen proiektuari, gasteiztar taldeak bere web orrialdean azpimarratu bezala.

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