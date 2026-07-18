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Daouda Doumbia erdilariak NK Istra kroaziarrean jokatuko du

NK Istra Alavesen jabetzakoa da % 85ean.
Daouda Doumbia
Daouda Doumbia. Argazkia: Alaves
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Daouda Doumbia erdilari maliarrak NK Istra talde kroaziarrean jokatuko du datorren denboraldian, talde gasteiztarrak larunbat honetan jakinarazi duenez.

Javi Cabello Alavesko jokalari ohiak entrenatuko du 24 urteko jokalaria. Gainera, NK Istra Alavesen jabetzakoa da % 85ean.

Doumbia 2022an iritsi zen Alavesera eta bigarren taldean jokatu zuen, lehen taldean debutatu gabe. Pasa den denboraldian Portugalgo Feirense taldean jokatu zuen utzita, eta guztira 29 partida jokatu zituen.

Futbola Alaves

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