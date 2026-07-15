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Elene Viles: “Moeve Liga beste maila bat da, ilusio eta motibazio handiz gabiltza”

Iragarkia
Elene Viles Alaves
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Gasteizko taldeko futbolariak nabarmendu du lanean hasi eta taldekide berriak ezagutzeko irrikan dabilela, denboraldiaurreko hasiera honetan.

Emakume kirolariak Moeve F Liga Futbola Alaves

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Lucas Boyé
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lucas Boye: “Beti gainditu nahi dut nire burua eta helburua gutxiago sufritzea da”

Lucas Boyek bigarren denboraldia du Alavesen. Aurrelari argentinarrak denboraldi honetan "etxean gure jendearekin gozatzeko gogoz" dagoela adierazi du. Oporretan gustora egon dela ere onartu du, joan den denboraldian izandako gaitz fisikoetatik sendatzeko balio izan diotelako. Taldeak merkatuan mugimenduiak egitea espero du eta, azkenik, ez du esan nahi izan zenbat gol sartuko dituen, baina bai aurreko denboraldian egindakoa gainditzea eta ez sufritzea direla helburuak. (Bideoa gazteleraz).

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