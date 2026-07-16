Mikel Rodriguez, Alavesen jokalari berria
Alavesek akordioa lortu du Realarekin Mikel Rodriguez fitxatzeko. Getariako jokalariak 2031ko ekainera arteko kontratua sinatu du. Hala ere, Realak erdilaria berriz erosteko aukera gordeko du, lau milioiren truke.
Mikel Rodriguez Ulacia (2002ko apirilaren 3an, Getaria) Realaren bigarren taldetik dator. Joan den sasoian, 33 partida jokatu zituen, Hypermotion Ligan, eta 2 gol eta 2 asistentzia lortu zituen.
Futbolari getariarrak berehala egingo du bat talde arabarraren aurredenboraldiarekin, Quique Sánchez Floresen aginduetara.
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Gasteizko taldeko futbolariak nabarmendu du lanean hasi eta taldekide berriak ezagutzeko irrikan dabilela, denboraldiaurreko hasiera honetan.
Adrian Pica Alavesen jokalariak Portugalgo bigarren mailako Peñafielen jokatuko du, utzita, 2026-2027 denboraldian
Erdiko atzelaria, 2025-2026 denboraldian, Mirandesen aritu zen, utzita ere, Hypermotion Ligan.
Spartak Moskuk Victor Parada atzelari babazorroa erosi du
Horrela, atzelari madrildarra Juan Carlos Carcedok, Gasteizen trebatutako entrenatzaile errioxarrak, zuzentzen duen talde errusiarrean arituko da datorren denboralditik aurrera.
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Erdilari nafarrak hau esan du prentsaurrekoan: "Iazko arantzatxo hori atera nahi dut, eta aurten helburua hori da".
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Futbolariak, 19 urtekoa bera, 19 urtetik beherakoen Europako Txapelketa irabazi berri du, Espainiako selekzioarekin. Erdiko ezker atzelari aritzen da.
Alavesek Andrea Gomez aurrelaria fitxatu du, eta Moeve Ligara igotzea lortu zuten zortzi jokalari berritu ditu
Andrea Gomez Granadatik iritsi da Alavesera, eta 2026-2027 denboraldirako sinatu du euskal klubarekin. Berritzeei dagokienez, jokalari hauek luzatu dute kontratua: Ines Altamira kapitainak, Carmen Sobronek, Laura Navajasek, Sofia Fuentek, Reyes Morenok, Laia Parerak, Nayadet Lopezek eta Merche Izalek.
Koskik 2031ra arte jarraituko du Alavesen
Alavesek Ville Koski aurkeztu du Mendizorrotzan. Duela gutxi egin zuen ofizial hurrengo bost denboraldietarako fitxatu zuela. Erdiko atzelari finlandiarra neguan iritsi zen, eta ordutik ligan soilik 5 neurketa jokatu bazituen ere, emandako maila ona ikusita, talde babazorroak 2031ra arte sinatzea erabaki du.
Lucas Boye: “Beti gainditu nahi dut nire burua eta helburua gutxiago sufritzea da”
Lucas Boyek bigarren denboraldia du Alavesen. Aurrelari argentinarrak denboraldi honetan "etxean gure jendearekin gozatzeko gogoz" dagoela adierazi du. Oporretan gustora egon dela ere onartu du, joan den denboraldian izandako gaitz fisikoetatik sendatzeko balio izan diotelako. Taldeak merkatuan mugimenduiak egitea espero du eta, azkenik, ez du esan nahi izan zenbat gol sartuko dituen, baina bai aurreko denboraldian egindakoa gainditzea eta ez sufritzea direla helburuak. (Bideoa gazteleraz).