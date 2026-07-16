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Mikel Rodriguez, Alavesen jokalari berria

Getariako jokalaria Sanse taldetik dator, eta 2031ra arte sinatu du.
Mikel Rodriguez, jugador del Alavés

Mikel Rodriguez, Alavesen jokalari berria

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek akordioa lortu du Realarekin Mikel Rodriguez fitxatzeko. Getariako jokalariak 2031ko ekainera arteko kontratua sinatu du. Hala ere, Realak erdilaria berriz erosteko aukera gordeko du, lau milioiren truke.

Mikel Rodriguez Ulacia (2002ko apirilaren 3an, Getaria) Realaren bigarren taldetik dator. Joan den sasoian, 33 partida jokatu zituen, Hypermotion Ligan, eta 2 gol eta 2 asistentzia lortu zituen.

Futbolari getariarrak berehala egingo du bat talde arabarraren aurredenboraldiarekin, Quique Sánchez Floresen aginduetara.

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