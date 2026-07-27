Fitxaketa

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Miguel Rodriguezek Alavesen jokatuko du 2031ra arte

23 urteko gazte galiziarra Holandako Utrecht taldetik dator Gasteizera.

Miguel Rodríguez, nuevo fichaje del Alavés

Miguel Rodriguez, Alavesen jokalaria.

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AGENCIAS | EITB

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Alavesek Miguel Rodriguez fitxatu duela iragarri du astelehen honetan, taldearen hegalak indartzeko asmoz. Utrecht taldetik dator, eta 2031ra arteko kontratua sinatu du babazorroekin.

23 urteko galiziarra Celta taldean hasi zen jokatzen. 2023-24 denboraldian egin zuen debuta Ligan, eta ondoren, Herbeereetara joan zen; Utrechten 10 gol sartu ditu, 45 neurketatan.

Europa Ligan ere jokatu du, eta zortzi partidatan bi gol sartu ditu.

Fitxaketak Alaves EA Sports Liga

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