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Alavesek Girona garaitu du udako bigarren lagunartekoan (0-1)

Iragarkia
Girona-Alaves (0-1)
18:00 - 20:00
Argazkia: Alaves
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek 0-1 garaitu du Girona La Vall d’en Basen jokatu duen denboraldiaurreko bigarren lagunartekoan. Norgehiagokako gol bakarra Alvaro Garciak sartu du azken txanpan, korner bat buruz errematatuta.

Futbola Alaves EA Sports Liga

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