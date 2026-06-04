LIGA F MOEVE
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Kirolak.

El Alavés anuncia la renovación de Andrea Esteban hasta 2027

El club vitoriano y la entrenadora amplían su vinculación por un año más, por lo que la turolense afrontará su cuarta temporada al frente del equipo después de conseguir el ascenso a la Liga F Moeve.

Andrea Esteban
Foto: Deportivo Alavés Gloriosas
Euskaraz irakurri: Alavesek Andrea Estebanen kontratua 2027ra arte luzatu duela iragarri du
author image

KIROLAK EITB

Última actualización

El Alavés ha anunciado la renovación de su entrenadora Andrea Esteban hasta 2027. De esta forma, la turolense aforntará su cuarta temporada al frente del equipo después de haber conseguido el ascenso a la Liga F Moeve. 

"Con esta renovación, el club apuesta por dar continuidad al trabajo realizado durante las últimas temporadas y seguir creciendo junto a una entrenadora que ya forma parte de la historia reciente de las Gloriosas", han dicho desde el Alavés.

Así, "Andrea Esteban, recientemente galardonada por segundo año consecutivo como la mejor entrenadora de Primera RFEF, seguirá liderando al Deportivo Alavés Femenino en la máxima categoría del fútbol femenino nacional, con el objetivo de continuar compitiendo al más alto nivel y seguir haciendo crecer al equipo albiazul", han añadido.

Fútbol Mujeres deportistas Alavés Liga F Moeve

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X
Publicidad
X