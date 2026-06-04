El Alavés anuncia la renovación de Andrea Esteban hasta 2027
El club vitoriano y la entrenadora amplían su vinculación por un año más, por lo que la turolense afrontará su cuarta temporada al frente del equipo después de conseguir el ascenso a la Liga F Moeve.
El Alavés ha anunciado la renovación de su entrenadora Andrea Esteban hasta 2027. De esta forma, la turolense aforntará su cuarta temporada al frente del equipo después de haber conseguido el ascenso a la Liga F Moeve.
"Con esta renovación, el club apuesta por dar continuidad al trabajo realizado durante las últimas temporadas y seguir creciendo junto a una entrenadora que ya forma parte de la historia reciente de las Gloriosas", han dicho desde el Alavés.
Así, "Andrea Esteban, recientemente galardonada por segundo año consecutivo como la mejor entrenadora de Primera RFEF, seguirá liderando al Deportivo Alavés Femenino en la máxima categoría del fútbol femenino nacional, con el objetivo de continuar compitiendo al más alto nivel y seguir haciendo crecer al equipo albiazul", han añadido.
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