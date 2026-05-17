Alavesek salbazioa ziurtatu du Oviedon irabazita (0-1)
Alavesek Lehen Mailan jarraitzea ziurtatu du igande honetan Oviedoren aurka garaipen garrantzitsua lortuta (0-1), Carlos Tartiereren jokatu den EA Sports Ligako 37. jardunaldiko partidan. Toni Martinezek lehen zatian sartutako golak hiru puntuak eman dizkie babazorroei, 43 punturekin beste urtebetez maila gorenean jarraituko dutela ziurtatuz.
Etxeko taldea hobeto jokatzen hasi da, baloiaren kontrol handiagoarekin eta Siveraren ate ingurura hurbilduz, baina ez du benetako arriskurik sortu. Aukerarik argiena Viñasen jaurtiketa bat izan da, gora joan dena.
Alavesek bere erasoa hegaletan oinarritu du, batez ere Rebbachen hegaletik. Kontraeraso batean Diabate lurrera bota dute eta penaltia eskatu du, baina epaileak ez du ezer adierazi.
Baina, hurrengo jokaldian, Rebbachek bakarkako jokaldi ikusgarria egin du, bere defentsa alde batera utzi eta areara erdiraketa on bat jartzeko. Toni Martinez denarekin sartu da eta markagailua ireki du (0-1).
Quique Sanchez Floresen taldeak atzerapausoa eman du golaren ostean, baina erasoari uko egin gabe. David Costas berdinketa lortzeko zorian izan da, Siveraren irteera txar baten ostean, baina burukada desbideratuta joan zaio.
Hurrengo aukera Tenagliak izan du. Erdiko atzelariak urruneko pilota bat aurkitu du eta ez du zalantzarik izan jokaldia amaitzeko, baina oso gora bidali du.
Babazorroek okerrago hasi dute bigarren zatia, Oviedok itxura ona eman nahi izan baitu etxeko azken partidan, baina ideiak falta izan zaizkio. Hala ere, Alaves ere ez da ziur ibili atzean, eta entrenatzaileak aldaketak egin ditu: Yusi, Boye, Ibañez eta Mañas Toni, Rebbach, Diabate eta Denis Suarezen ordez.
Oviedok talde gasteiztarraren area zelatatzen jarraitu du, erasoak hegaletatik erdiratuz, baina errematatzailerik aurkitu gabe eta atean Sivera oso segurua zegoela.
Alavesek bere jokoarekin jarraitu du, presiorik gabe, eta azken txistuarekin garaipena eta mailari eustea lortu du EA Sports Ligan.
