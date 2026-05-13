Diabatek txapeldunaren aurka sartutako gol batek mailari eusteko bidean jarri du Alaves (1-0)

Quique Sanchez Floresen taldeak ezer ezean utzi du ligako txapeldunaren erasoa. Ibrahim Diabatek aurretik jarri du talde babazorroa lehen zati bizi bateko azken jokaldian.

VITORIA, 13/05/2026.- El delantero costamarfileño del Alavés, Ibrahim Diabate, celebra el primer gol del equipo vitoriano durante el encuentro correspondiente a la jornada 36 de Laliga EA Sports que disputan este miércoles Alavés y FC Barcelona en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria. EFE / Lino González.

Ibrahim Diabate, Bartzelonaren aurka egindako gol garrantzitsua ospatzen. Argazkia: EFE

E. L. H. | KIROLAK EITB

Alavesek 1-0 irabazi dio FC Bartzelona txapeldunari Mendizorrotzan, EA Sports Ligako 36. jardunaldian. Diabateren gol batek arnasa eman dio talde babazorroari, mailari eusteko borrokan. Quique Sanchez Floresen taldeak ezer ezean utzi du talde blaugranaren erasoa. Arabako taldeak garaipena lortu du orain dela 25 urteko UEFAko finalistak gogora ekartzeko elastikoa jantzita zuen egunean.

Ibrahim Diabatek abantaila eman dio talde babazorroari lehen zati elektriko baten azken jokaldian. Quique Sanchez Floresen taldeak blaugranen erasoari eutsi dio lehen zati osoan, Flicken jokalariek ez baitute abagune argirik sortu Antonio Sivera ate aurrean.

Bigarren zatian, Diabatek bigarren gola egin ahal izan du buruz egindako erremate batean, Rebbachen erdiraketa bikain baten ondoren. Szczesnyk bere burua luzatu egin behar izan du baloia urruntzeko, baina egia da burukada zehatzagoa eta, batez ere, indartsuagoa izan zitekeela. Boli Kostako aurrelariak azkarregi egiten du jauzi, eta ez du ongi neurtzen buruarekin astintzeko unea.

Antonio Blanco: "Taldea izanik, bat eginik, hau aurrera atera dezakegula erakutsi dugu"

Gutxi geroagpo, Flickek lehen aldaketak egin ditu, Pedri eta Ferran sartu ditu zelaian, eta Sanchez Floresek Denis Suarez eta Diabate golegilea kendu ditu, Aitor Mañas eta Pablo Ibañez zelairatzeko.

Arabarrek partidan sendo jarraitu dute, eta Guridik baloia zutoinera bidali du 72. minutuan, baina jokaldia baliogabetuta zegoen Angel Perez jokoz kanpo zegoelako.

Norgehiagokako azken 20 minutuetan Bartzelonak erasora jo du berdinketaren bila, eta Alaves bere zelaian sartu du. Talde babazorroa defentsan ezin hobeto aritu da azken minutuetan, eta garaipen garrantzitsua lortu du mailari eusteko bidean.

