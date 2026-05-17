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El Alavés sella la permanencia ganando en Oviedo (0-1)

El gol de Toni Martínez en la primera mitad ha dado los tres puntos a los babazorros, que con 43 puntos aseguran seguir un año más en la máxima categoría.
OVIEDO, 17/05/2026.- El delantero del Alavés Antonio Martínez celebra su gol, durante el encuentro de la jornada 37 de LaLiga entre el Real Oviedo y el Deportivo Alavés, este domingo en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo. EFE/ Eloy Alonso
Toni Martínez ha marcado el único gol. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Alavesek salbazioa ziurtatu du Oviedon irabazita (0-1)
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KIROLAK EITB

Última actualización

El Deportivo Alavés ha sellado la permanencia en Primera División este domingo cosechado una importante victoria contra el Oviedo por 0-1 en el partido de la 37ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere. El gol de Toni Martínez en la primera mitad ha dado los tres puntos a los babazorros, que con 43 puntos aseguran seguir un año más en la máxima categoría.

El equipo local ha comenzado jugando mejor, con más control del balón y acercándose a la portería de Sivera, pero no ha llegado a crear peligro real. La ocasión más clara ha sido un lanzamiento de Viñas que se ha ido arriba.

El Alavés ha concentrado su ataque sobre todo por la banda de Rebbach. En uno de los contraataques Diabaté ha sido derribado y ha pedido penalti, pero el árbitro no ha señalado nada.

Pero, en la siguiente jugada, Rebbach se ha marcado una jugada individual espectacular para deshacerse de su marcaje y poner un buen centro al área. Toni Martínez ha entrado con todo y ha abierto el marcador (0-1).

Los de Quique Sánchez Flores han dado un paso atrás tras el gol, pero sin renunciar al ataque. David Costas ha estado a punto de marcar el empate, tras una mala salida de Sivera, pero el cabezazo se le ha ido desviado.

La siguiente ocasión la ha tenido Tenaglia. El central se ha encontrado una pelota lejana y no ha dudado en acabar la jugada, pero la ha mandado muy arriba.

Los babazorros han comenzado peor la segunda parte, con un Oviedo que ha querido dar buena imagen en su último partido como local, pero al que le han faltado ideas. Aun así, al Alavés tampoco se le ha visto demasiado seguro atrás, y el entrenador ha realizado cambios: Yusi, Boyé, Ibáñez y Mañas por Toni, Rebbach, Diabaté y Denis Suarez.

El Oviedo ha seguido acechando el área del equipo vitoriano, centrando los ataques por las bandas, pero sin encontrar un rematador y con un Sivera muy seguro en la portería.

El Alavés ha seguido con su juego, sin presión, y con el pitido final ha logrado la victoria y la permanencia en LaLiga EA Sports.

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