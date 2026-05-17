El Alavés sella la permanencia ganando en Oviedo (0-1)

El equipo local ha comenzado jugando mejor, con más control del balón y acercándose a la portería de Sivera, pero no ha llegado a crear peligro real. La ocasión más clara ha sido un lanzamiento de Viñas que se ha ido arriba.

El Alavés ha concentrado su ataque sobre todo por la banda de Rebbach. En uno de los contraataques Diabaté ha sido derribado y ha pedido penalti, pero el árbitro no ha señalado nada.

Pero, en la siguiente jugada, Rebbach se ha marcado una jugada individual espectacular para deshacerse de su marcaje y poner un buen centro al área. Toni Martínez ha entrado con todo y ha abierto el marcador (0-1).