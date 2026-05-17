El Alavés sella la permanencia ganando en Oviedo (0-1)
El Deportivo Alavés ha sellado la permanencia en Primera División este domingo cosechado una importante victoria contra el Oviedo por 0-1 en el partido de la 37ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere. El gol de Toni Martínez en la primera mitad ha dado los tres puntos a los babazorros, que con 43 puntos aseguran seguir un año más en la máxima categoría.
El equipo local ha comenzado jugando mejor, con más control del balón y acercándose a la portería de Sivera, pero no ha llegado a crear peligro real. La ocasión más clara ha sido un lanzamiento de Viñas que se ha ido arriba.
El Alavés ha concentrado su ataque sobre todo por la banda de Rebbach. En uno de los contraataques Diabaté ha sido derribado y ha pedido penalti, pero el árbitro no ha señalado nada.
Pero, en la siguiente jugada, Rebbach se ha marcado una jugada individual espectacular para deshacerse de su marcaje y poner un buen centro al área. Toni Martínez ha entrado con todo y ha abierto el marcador (0-1).
Los de Quique Sánchez Flores han dado un paso atrás tras el gol, pero sin renunciar al ataque. David Costas ha estado a punto de marcar el empate, tras una mala salida de Sivera, pero el cabezazo se le ha ido desviado.
La siguiente ocasión la ha tenido Tenaglia. El central se ha encontrado una pelota lejana y no ha dudado en acabar la jugada, pero la ha mandado muy arriba.
Los babazorros han comenzado peor la segunda parte, con un Oviedo que ha querido dar buena imagen en su último partido como local, pero al que le han faltado ideas. Aun así, al Alavés tampoco se le ha visto demasiado seguro atrás, y el entrenador ha realizado cambios: Yusi, Boyé, Ibáñez y Mañas por Toni, Rebbach, Diabaté y Denis Suarez.
El Oviedo ha seguido acechando el área del equipo vitoriano, centrando los ataques por las bandas, pero sin encontrar un rematador y con un Sivera muy seguro en la portería.
El Alavés ha seguido con su juego, sin presión, y con el pitido final ha logrado la victoria y la permanencia en LaLiga EA Sports.
Te puede interesar
Quique Sánchez Flores: “Hay que tomárselo muy en serio"
El Alavés puede asegurar la permanencia en la Liga EA Sports, este domingo, en el partido que le enfrentará al ya descendido Oviedo en el Tartiere.
Antonio Blanco: “Hemos demostrado que, siendo un equipo, estando unidos, esto va adelante”
El Deportivo Alavés ha conseguido escapar del descenso ganando 1-0 al Barcelona. Tras el partido, hemos hablado con un Antonio Blanco, quién ha querido dar las gracias a la afición en una de las “noches más bonitas” que ha vivido en el Alavés.
Un gol de Diabate ante el campeón impulsa al Alavés hacia la salvación (1-0)
Los de Quique Sánchez Flores han anulado el potencial ofensivo del campeón de liga. Ibrahim Diabate ha adelantado al equipo babazorro en la última jugada de una primera parte eléctrica.
Quique Sánchez Flores: “Tendremos que dar el 200% contra el mejor equipo de la Liga”
El técnico del Alavés ha comparecido en rueda de prensa en la previa del partido ante el FC Barcelona, donde ha destacado que las virtudes del Alavés pueden incomodar a los blaugranas.
Mendizorrotza estará a reventar para recibir al campeón en busca de la salvación
El Alavés se enfrenta a un FC Barcelona ya campeón en un duelo clave para lograr la permanencia. Esta será la quinta ocasión esta temporada en la que el equipo vitoriano venda todas las entradas de un partido.
Antonio Sivera: “Ahora mismo cada punto cuenta”
Declaraciones del jugador del Alavés, Antonio Sivera, tras el empate de su equipo por 1-1 ante el Elche, en el partido correspondiente a la jornada 35 de LaLiga EA Sports.
El Alavés suma en Elche, aunque sigue sin despegar (1-1)
Los babazorros se han adelantado con un gol de Toni Martínez, de penalti, y han empatado después los ilicitanos con un tanto de cabeza de Álvaro Rodríguez. Al final, los albiazules se han podido llevar el triunfo con un remate de Mañas al palo en el minuto 98.
Sánchez Flores, antes de visitar al Elche: “El partido del sábado es una final”
El Alavés visitará el sábado el Martínez Valero para enfrentarse al Elche. El entrenador del los babazorros destaca la importancia del duelo que jugará su equipo este fin de semana, pero también advierte que aún queda mucha competición y que el resultado que cosechen no será definitivo para el futuro de los suyos. Espera que sus jugadores jueguen con madurez y que sepan tomar buenas decisiones cuando tengan el balón en sus pies.
Antonio Sivera: “Es una derrota dura”
Declaraciones del jugador del Alavés, Antonio Sivera, tras la derrota de su equipo por 2-4 ante el Athletic, en el partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga EA Sports.