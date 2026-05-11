Mendizorrotza gainezka egongo da liga txapelduna hartzeko, salbazioaren bila
Alavesek jada txapelduna den FC Bartzelonaren aurka jokatuko du maila mantentzeko ezinbestekoa izanen den partidan. Talde gasteiztarrak sarrera guztiak saltzen dituen bosgarren norgehiagoka da denboraldi honetan.
Alavesek jada Ligako txapelduna den FC Bartzelonaren aurka jokatuko du maila gorenean mantentzeko funtsezkoa izanen partida batean. Babazorroek badakite hori eta Alavesek jakinarazi duen bezala, Mendizorrotza lepo beteko dute taldeari ahalik eta laguntza gehiena eskaintzeko.
Talde gasteiztarrak sarrera guztiak saltzen dituen bosgarren partida izango da, aurrekoak Real Madril, Osasuna, Real Oviedo eta Athletic Cluben aurka jokatutako partidak izan ziren.
Alavesek denboraldi honetan etxean jokatuko duen azken aurreko neurketa izango da, ondoren Carlos Tartiere estadioa bisitatuko dute Oviedoren aurka jokatzeko eta etxean itxiko du denboraldia Rayo Vallecanoren aurka.
Antonio Sivera: "Une honetan puntu bakoitzak balio du"
Antonio Sivera Alaveseko atezainaren adierazpenak, bere taldeak Elxen aurka 1-1 berdindu ostean, EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidan.
Alavesek puntu bat eskuratu du Elxen, tentsio handiko partidan (1-1)
Babazorroek aurrea hartu dute markagailuan Toni Martinezek penaltiz egindako golari esker, baina Alvaro Rodriguezek partida berdindu du buruz sartutako gol batekin. 98. minutuan Alavesek garaipena eskuratu ahal izan du, baina Mañasen erremateak zutoina jo du.
Sanchez Flores, Elxi bisita egin aurretik: “Larunbateko partida final bat da"
Alavesek Martinez Valero bisitatuko du larunbatean Elxen aurka jokatzeko. Babazorroen entrenatzaileak bere taldeak asteburu honetan jokatuko duen partidaren garrantzia azpimarratu nahi du, baina oraindik lehiaketa asko dagoela jokatzeko adierazi du eta lortzen duten emaitza ez dela behin betikoa izango gasteiztarren etorkizunerako. Jokalariek heldutasunez jokatzea espero du, baita baloia oinetan dutenean erabaki onak hartzen jakitea ere.
Antonio Sivera: “Porrot gogorra da"
Antonio Sivera Alaveseko jokalariaren adierazpenak, bere taldeak Athleticen aurka 2-4 galdu ostean, EA Sports Ligako 34. jardunaldiko partidan. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Athleticek derbia irauli du, eta Alaves amildegiaren ertzean geratu da (2-4)
Alaves bi aldiz jarri da aurretik markagailuan, baina Athleticek markagailuari buelta eman dio bigarren zatian, Nico Williamsek lau minututan bi gol sartuta. Emaitza honekin, babazorroek hurbilago dituzte jaitsierako postuak; talde zuri-gorriak, berriz, arnasa hartu du 3 puntu gehiago bilduta.
Sanchez Flores, derbiari buruz: “Athletic duela bi hilabete baino talde arriskutsuagoa da”
Quique Sanchez Flores Alavesen entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostegun honetan, Athleticen kontra Mendizorrotzan jokatuko duen derbiari buruz hitz egiteko.
Angel Perez: “Mentalki, hiru puntu baino gehiago ematen dituen garaipena da”
Angel Perez Alaveseko jokalariaren adierazpenak, talde gasteiztarra EA Sports Ligako 32. jardunaldiko partidan Mallorcari 2-1 gailendu ostean. Lortutako hiru puntuei esker, arabarrak jaitsiera postuetatik atera dira. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Alavesek urrezko hiru puntu eskuratu ditu Mallorcaren aurka (2-1)
Talde babazorroak balio handiko garaipena lortu du Mallorca mendean hartuta. Sanchez Floresen taldea suspertu egin da bigarren zatian Toni Martinezi esker, markagailuari buelta eman dion binakoa egin baitu murtziarrak.
Sanchez Flores: “Jokalari bat gehiago dugu, harmaila"
Alavesek larunbat honetan Mendizorrotzan jokatuko du Mallorcaren aurka, mailari eusteko lehia zuzenean. Quique Sanchez Floresek tentsioa baretu nahi izan du, taldearen esperientzian konfiantza jarriz, eta harmaila “jokalari bat gehiago” dela azpimarratuz.