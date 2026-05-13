Antonio Blanco: “Talde bat izanik, hau aurrera doala erakutsi dugu”
Deportivo Alavesek jaitsiera postuetatik ihes egitea lortu du Bartzelonari 1-0 irabazita. Partiduaren ostean, Antonio Blancorekin hitz egin dugu, eta zaleei eskerrak eman nahi izan dizkie Alavesen bizi izan duen “gaurik politenetako” batean. (Bideoa gazteleraz)
Diabatek txapeldunaren aurka sartutako gol batek mailari eusteko bidean jarri du Alaves (1-0)
Quique Sanchez Floresen taldeak ezer ezean utzi du ligako txapeldunaren erasoa. Ibrahim Diabatek aurretik jarri du talde babazorroa lehen zati bizi bateko azken jokaldian.
Quique Sanchez Flores: “Ligako talde onenaren aurka % 200 eman beharko dugu"
Bartzelonaren aurkako partidaren atarikoan prentsaurrekoa eman du Alavesen entrenatzaileak, eta taldearen indarguneek Kataluniako taldeari arazoak sortuko dizkiotela nabarmendu du.
Mendizorrotza gainezka egongo da liga txapelduna hartzeko, salbazioaren bila
Alavesek Ligako txapeldun FC Bartzelonaren aurka jokatuko du mailari eusteko ezinbestekoa izanen den partidan. Gasteizko taldeak sarrera guztiak saldu ditu, eta hori gertatzen den bosgarren norgehiagoka da denboraldi honetan.
Antonio Sivera: "Une honetan puntu bakoitzak balio du"
Antonio Sivera Alaveseko atezainaren adierazpenak, bere taldeak Elxen aurka 1-1 berdindu ostean, EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidan.
Alavesek puntu bat eskuratu du Elxen, tentsio handiko partidan (1-1)
Babazorroek aurrea hartu dute markagailuan Toni Martinezek penaltiz egindako golari esker, baina Alvaro Rodriguezek partida berdindu du buruz sartutako gol batekin. 98. minutuan Alavesek garaipena eskuratu ahal izan du, baina Mañasen erremateak zutoina jo du.
Sanchez Flores, Elxi bisita egin aurretik: “Larunbateko partida final bat da"
Alavesek Martinez Valero bisitatuko du larunbatean Elxen aurka jokatzeko. Babazorroen entrenatzaileak bere taldeak asteburu honetan jokatuko duen partidaren garrantzia azpimarratu nahi du, baina oraindik lehiaketa asko dagoela jokatzeko adierazi du eta lortzen duten emaitza ez dela behin betikoa izango gasteiztarren etorkizunerako. Jokalariek heldutasunez jokatzea espero du, baita baloia oinetan dutenean erabaki onak hartzen jakitea ere.
Antonio Sivera: “Porrot gogorra da"
Antonio Sivera Alaveseko jokalariaren adierazpenak, bere taldeak Athleticen aurka 2-4 galdu ostean, EA Sports Ligako 34. jardunaldiko partidan. (Adierazpenak gaztelaniaz)
Athleticek derbia irauli du, eta Alaves amildegiaren ertzean geratu da (2-4)
Alaves bi aldiz jarri da aurretik markagailuan, baina Athleticek markagailuari buelta eman dio bigarren zatian, Nico Williamsek lau minututan bi gol sartuta. Emaitza honekin, babazorroek hurbilago dituzte jaitsierako postuak; talde zuri-gorriak, berriz, arnasa hartu du 3 puntu gehiago bilduta.
Sanchez Flores, derbiari buruz: “Athletic duela bi hilabete baino talde arriskutsuagoa da”
Quique Sanchez Flores Alavesen entrenatzaileak prentsaurrekoa eman du ostegun honetan, Athleticen kontra Mendizorrotzan jokatuko duen derbiari buruz hitz egiteko.