Alavesek puntu bat eskuratu du Elxen, tentsio handiko partidan (1-1)
Babazorroek aurrea hartu dute markagailuan Toni Martinezek penaltiz egindako golari esker, baina Alvaro Rodriguezek partida berdindu du buruz sartutako gol batekin. 98. minutuan Alavesek garaipena eskuratu ahal izan du, baina Mañasen erremateak zutoina jo du.
Alavesek eta Elxek 1-1 berdindu dute Martinez Valero futbol-zelaian, EA Sports Ligako 35. jardunaldiko partidan. Babazorroak aurreratu dira markagailuan Toni Martinezek penaltiz sartutako golarekin, eta Alvaro Rodriguezek partida berdindu du 72.ean. Azken jokaldian, Aitor Mañasek Alaves aurretik jartzeko aukera bikaina izan du, baina horren erremateak zutoina jo du.
Lehen zatia oso parekatua eta intentsitate handikoa izan da, bi taldeek zuhurtzia handiz jokatu baitute jokoan zeuden puntuen garrantziaz jabetuta.
Euriak eragina izan du partidan. Zelaia oso astun egon da, eta horrek baloiaren zirkulazioa zaildu du; gainera, jokalari askok irrist egin dute lehen zatian zehar. Guridik izan du babazorroen lehen aukera argia, eta Andre Silvak ere arriskua sortu du handik gutxira, area barrutik egindako jaurtiketa batekin.
Aurrelari portugaldarra berriro iritsi da arriskuarekin areara, baina Alaveseko defentsak horren jaurtiketa blokeatu du. Elxek eta Alavesek sakontasuna bilatu dute, batez ere eskuin hegaletik, abagune argi gutxi izan arren oso lehiatua izan den norgehiagokan.
Minutuek aurrera egin ahala, Alvaro Rodriguez, burukada batekin, eta Febas, jaurtiketa itxi batekin, berdinketa haustetik gertu egon dira atsedenaldira iritsi aurretik. Siverak ere susto handia hartu du lehen zatiko azken jokaldian, bere aldaratzea Alvarori iritsi baitzaio.
Bigarren zatia hasi eta berehala, Busquets Ferrerrek penaltia adierazi du Alavesen alde, Valerak Alexi egindako falta batengatik. Toni Martinezek ez du hutsik egin, eta Arabako taldea aurreratu du (0-1).
Golak min egin dio Elxi, eta arnasa eman dio Alavesi. Bigarren gola sartu ahal izan du handik gutxira, beste kontraeraso batean, baina Diabateren errematea desbideratuta joan da.
Eder Sarabiaren tadeak konfiantza berreskuratu du, eta berdinketa lortzeko zorian egon da Alvaro Rodriguezen erremate batekin, baina Siverak bikain urrundu du baloia. Handik gutxira, aurrelariak ez du asmatu Andre da Silvaren aldaratze baten ostean.
72. minutuan, Alvaro Rodriguezek markagailua berdindu du Josanen erdiraketa buruz errematuta, Elxen ekimenari etekina aterata (1-1).
Gola sartu ostean, etxeko taldea, indartuta, erlojua eta aurkariaren antsietatea kontuan izanda hasi da jokatzen.
Elx garaipenaren bila zebilela, talde babazorroak partidako azken abagunea izan du 98. minutuan, baina Mañasen erremateak zutoina jo du.
