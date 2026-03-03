Fitxaketa
Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzaile berria

Gasteizko klubak Eduardo 'Chacho' Coudet ordezkatzeko aukeratu du 61 urteko entrenatzailea; izan ere, River Plate taldeak Coudet fitxatu du. Sanchez Flores, EA Sports Ligan, Getafe, Valentzia, Atletico Madril, Espanyol eta Sevilla zuzendu ditu. 2028ra arte sinatu du Alavesekin. 

Quique Sanchez Flores

Quique Sanchez Flores, Sevillako entrenatzaile zen garaian. Argazkia: Europa Press

author image

EITB

Azken eguneratzea

Quique Sanchez Flores da Alaveseko entrenatzaile berria, 2028ra arte, Gasteizko klubak iragarri duenez. Alavesek Eduardo Chacho Coudet ordezkatzeko aukeratu du 61 urteko entrenatzailea; izan ere, River Plate taldeak Coudet fitxatu du.

"Aulkietan ibilbide luzea eta kontrastatua du Quique Sanchez Floresek, eta eskarmentu handia du Ligan eta Europako txapelketetan. Bere ibilbidean zehar, Espainiako eta nazioarteko klub historikoak zuzendu ditu, eta ospe handiko eta izaera lehiakorreko prestatzailea bilakatu da", adierazi du Alavesek ohar batean.

Entrenatzaile berria berehala hasiko da Gasteizko taldea zuzentzen, Mestallan Alavesek eta Valentziak igandean jokatuko duten partidan, hain zuzen ere.       

Entrenatzaile bezala, eta EA Sports Ligan dabiltzan taldeei dagokienez, Sanchez Floresek talde hauek zuzendu ditu: Getafe, Valentzia, Atletico Madril, Espanyol eta Sevilla. Azken talde horretan, 2023-2024 denboraldian ibili zen, eta hori zen, hain zuzen ere, orain arteko bere azken kargua.

Halaber, beste talde hauek entrenatu ditu: Benfica (Portugalen), Al-Ahli eta Al-Ain (Arabiar Emirerri Batuetan), Watford (Ingalaterran) eta Shanghai Shenshua (Txina).

Coudetek Alaveseko entrenatzailea izateari utzi dio
Futbola Ibaia Alaves EA Sports Liga Mendizorrotza

