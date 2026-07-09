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Lucas Boye: “Beti gainditu nahi dut nire burua eta helburua gutxiago sufritzea da”

Iragarkia
Lucas Boyé
18:00 - 20:00

Lucas Boye, Alaveseko aurrelaria.

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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Lucas Boyek bigarren denboraldia du Alavesen. Aurrelari argentinarrak denboraldi honetan "etxean gure jendearekin gozatzeko gogoz" dagoela adierazi du. Oporretan gustora egon dela ere onartu du, joan den denboraldian izandako gaitz fisikoetatik sendatzeko balio izan diotelako. Taldeak merkatuan mugimenduiak egitea espero du eta, azkenik, ez du esan nahi izan zenbat gol sartuko dituen, baina bai aurreko denboraldian egindakoa gainditzea eta ez sufritzea direla helburuak. (Bideoa gazteleraz).

Futbola Alaves EA Sports Liga

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