Coudetek Alaveseko entrenatzailea izateari utzi dio
Argentinarra 2024ko abenduan hasi zen euskal taldea zuzentzen, Luis Garcia Plazaren ordez. 2024-2025 denboraldian, Coudet entrenatzaile zebilela, Alavesek EA Sports Ligako azken-aurreko jardunaldian lortu zuen mailari eustea, eta 2025-2026an jaitsiera postuetatik kanpo ibili da.
Eduardo Chacho Coudetek Alaveseko entrenatzailea izateari utzi dio, Gasteizko klubak baieztatu duenez. Horrenbestez, Coudetek Alavesek eman duen urte bat eta hiru hilabeteko epea amaitu du; izan ere, 2024ko abenduan iritsi zen Gasteizko taldera, Luis Garcia Plazaren ordez.
Coudet entrenatzaile, Alavesek, 2024-2025 denboraldian, EA Sports Ligan mailari eustea lortu zuen, txapelketako azken-aurreko jardunaldian; Arabako taldeak hamabosgarren postuan bukatu zuen Liga, 42 puntu eskuratuta. 2025-2026 denboraldian, Alaves jaitsiera postuetatik kanpo ibili da, eta egun, 26. jardunaldia jokatuta, hamaseigarren tokian dabil, 27 puntu erdietsita, hau da, hamazortzigarren postuan dagoen Mallorcak baino hiru puntu gehiago eskuratuta; gainera, Alaves Errege Kopako final laurdenetara iritsi da, besteak beste Sevilla eta Rayo Vallecano txapelketatik at utzita.
Alavesek eskerrak eman dizkie Eduardo Coudeti eta bere lantalde osoari "egindako lanagatik", eta entrenatzaile argentinarrari "zorterik handiena" opa dio "hurrengo erronka profesional eta pertsonaletan".
Eduardo Coudet
Errespetu falta gisa ez ulertzea espero dut
Bestalde, Coudetek azaldu du taldetik alde egitea erabaki badu "aukera handi" bat eskaini diotelako izan da, eta "errespetu falta gisa ez ulertzea" espero duela erantsi du.
Argentinarrak, Gasteizko klubaren bidez, "jarraitzaile guztiei besarkada handi bat" bidali nahi izan die, eta eskerrak eman dizkie Alaveseko zuzendariei eta langileei "egindako lanagatik eta erakutsitako errespetuagatik". "Klub hau Lehen Mailan mantentzen dute", goraipatu du.
"Konfiantza handia izan talde honetan, ziur aski gauzak ondo joango direlako eta helburua beteko delako", gaineratu du.
Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzaile berria
Gasteizko klubak Eduardo 'Chacho' Coudet ordezkatzeko aukeratu du 61 urteko entrenatzailea; izan ere, River Plate taldeak Coudet fitxatu du. Sanchez Flores, EA Sports Ligan, Getafe, Valentzia, Atletico Madril, Espanyol eta Sevilla zuzendu ditu. 2028ra arte sinatu du Alavesekin.
Sivera: "Bat gutxiagorekin egotea traba izan da"
Alaveseko atezainak EA Sports Ligako 26. jardunaldian Levanteren aurka jasotako porrotari buruz hitz egin du (2-0).
Espiren azken uneko golek Alavesen lan ona zapuztu dute Levanten (2-0)
Babazorroak jaun eta jabe izan dira lehen zatian, gola sartzeko aukera asko izan dituzte, baina Parada kaleratzeak eta Espiren bi golek punturik gabe utzi dituzte bisitariak.
Chacho Coudet, River Platen ustezko eskaintzari buruz: "Inor ez da nirekin komunikatu, ezta nire ordezkariarekin ere"
Chacho Coudet Alaveseko entrenatzaileak River Plate taldearen ustezko fitxaketaren zurrumurruei buruz hitz egin du prentsaurrekoan. Azaldu duenez, inork ez dio ezer galdetu, ez berari ezta haren ordezkariari ere. Halaber, biharko Levanteren aurkako partida nola ikusten duen aztertu du.
Pablo Ibañez: “Irabazteko eta aurrerapauso bat emateko gaitasuna dugun une garrantzitsuetan, ez dugu egiten”
Alavesek berdindu egin du Gironaren aurka Mendizorrotzan (2-2). Arabako taldeak ez du nahi zituen hiru puntuak eskuratzea lortu, beraz, Pablo Ibañezek esan digunez "garaipena laster heldu behar da". Martxoaren 27an Levanteren aurkako partidan hori izango da babazorroen helburua.
Lucas Boyek, bere bi golekin, puntu bat erreskatatu du Mendizorrotzan Gironaren aurka (2-2)
Coudeten taldea partida hasi eta berehala aurreratu da aurrelari argentinarraren gol bati esker, baina Gironak berdinketa lortu du lehen zatian eta markagailua irauli du atsedenaldiaren ostean. Neurketaren azken minutuetan binakoa egin du Boyek.
Baskoniari omenaldia, Alaves-Girona partidaren hasieran
Alaves eta Gironaren arteko partida hasi baino lehen, Baskoniari omenaldia egin diote Mendizorrotzan, atzo, Valentzian, Saskibaloiko Errege Kopako finala irabazteagatik. Markus Howardek egin du ohorezko sakea, Tadas Sedekerskis kapitainak garaikurra zaleei eskaintzen zien bitartean.
Coudet: "Aurkariari begiratu arren, fokua gugan jarrita eduki behar dugu"
Alavesek Girona hartuko du astelehen honetan, 21:00etan, Mendizorrotzan. Babazorroen entrenatzailearen esanetan, oso partida zaila izango da, eta oso garrantzitsua izango da gauzak ondo egitea.
Tenaglia: "Guk astelehenean etxean hiru puntuak bildu behar ditugu, final bat da"
"Ezin dugu aukera gehiago alferrik galdu, aurkaria Girona izan arren", ohartarazi du atzelari argentinarrak. "Hiru partida oso garrantzitsu datozkigu; lehenengoa, astelehenean", gaineratu du.