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Protesoni: “Eskaintza batzuk entzun dira, baina ez nuen Gasteiztik alde egin nahi"

Iragarkia
Protesoni-Alaves-Ibaia
18:00 - 20:00
Carlos Protesoni Alaveseko jokalaria. Irudia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Atzelari uruguaitarrak 2028ra arte berritu du kontratua Alavesekin. Protesonik prentsaurrekoan adierazi duenez, "Quiquek (Sanchez Flores), iritsi denetik, konfiantza handia eman dit".

Futbola Ibaia Alaves EA Sports Liga

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