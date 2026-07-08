Alavesek lehenengo lan saioa egin du Ibaian
Quique Sanchez Floresek zuzentzen duen taldeak lehen entrenamendua egin du asteazken goizean. Hilaren 18an, Guardian, talde babazorroak bere lehen lagunartekoa jokatuko du, Eibarren aurka.
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Protesoni: “Eskaintza batzuk entzun dira, baina ez nuen Gasteiztik alde egin nahi"
Atzelari uruguaitarrak 2028ra arte berritu du kontratua Alavesekin. Protesonik prentsaurrekoan adierazi duenez, "Quiquek (Sanchez Flores), iritsi denetik, konfiantza handia eman dit".
Alaves lanean hasi da, eta lehen azterketa medikuak burutu ditu
Multzoka, Gasteizko taldeko jokalariei mediku azterketak egiten hasi zaizkie. Asteazkenean izango du Alavesek denboraldiaurreko lehenengo entrenamendua.
Alavesek Oltra fitxatu du Sanchez Floresen laguntzaile gisa, lantalde teknikoa sendotzeko
Prestatzaile valentziarrak ibilbide luzea du aulkietan. Oltrak Huesca, Levante, Tenerife, Deportivo A Coruña, Kordoba, Granada, Recreativo de Huelva eta Eldense zuzendu ditu, besteak beste.
Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil eta Vicky Chicak ez dute Alavesen jarraituko
Gastearena bi arotan izan da talde babazorroan. Errastik talde gasteiztarra utziko du bost denboraldiren ostean. Vicario eta Gil duela bi denboraldi iritsi ziren Alavesera, eta Chica joan den udan heldu zen Arabako hiriburura.
Aitor Mañasek 2030era arte berritu du Alavesekin, eta lehen taldera egin du jauzi
Aurrelari madrildarra aurreko denboraldian iritsi zen Gasteizera, Deportivo Aragon taldetik, Aragoiko bigarren taldean denboraldi bikaina egin eta gero.
Alavesen utzita egon diren Calebe, Diabate eta Pachecok ez dute klubean jarraituko
Talde babazorroak "bere profesionalasuna eta konpromisoa" eskertu nahi izan die jokalariei.
Ville Koski Alaveseko jokalaria izango da 2031ra arte
Finlandiako nazioartekoak Gasteizekin duen lotura luzatu du, kirol zuzendaritza eta talde teknikoa "eguneroko lan eta diziplinarekin" konbentzitu ostean.
Raul Fernandez atezainak Alaves utziko du
Bilbotarra, 38 urtekoa bera, 2025-2026 denboraldian aritu da Gasteizko klubean; bertan, Antonio Siveraren ordezkoa izan da.
Protesonik 2028ra arte berritu du kontratua Alavesekin
Uruguaiko jokalariak lau denboraldi daramatza Gasteizen, eta 105 partida ofizial jokatu ditu.