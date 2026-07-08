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Alavesek lehenengo lan saioa egin du Ibaian

Iragarkia
Alaves
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Quique Sanchez Floresek zuzentzen duen taldeak lehen entrenamendua egin du asteazken goizean. Hilaren 18an, Guardian, talde babazorroak bere lehen lagunartekoa jokatuko du, Eibarren aurka.

Futbola Ibaia Quique Sánchez Flores Alaves

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