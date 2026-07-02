Alavesek Oltra fitxatu du Sanchez Floresen laguntzaile gisa, lantalde teknikoa sendotzeko
Prestatzaile valentziarrak ibilbide luzea du aulkietan. Oltrak Huesca, Levante, Tenerife, Deportivo A Coruña, Kordoba, Granada, Recreativo de Huelva eta Eldense zuzendu ditu, besteak beste.
Alavesek Jose Luis Oltra fitxatu du, Quique Sanchez Floresen entrenatzaile laguntzaile gisa, 2026-27 denboraldirako.
Prestatzaile valentziarrak bi hamarkadako ibilbide luzea egin du futbol profesionaleko aulkietan. Azken denboraldian SD Huesca zuzendu du Hypermotion Ligan.
Bere ibilbidean zehar Levante, Tenerife, Deportivo A Coruña, Kordoba, Granada, Recreativo de Huelva eta Eldense taldeak zuzendu ditu.
Klub babazorroak nabarmendu duenez, Alavesek lantalde teknikoa indartu nahi izan du eskarmentu handiko profesional batekin, eta Oltrak Quique Sanchez Floresi eguneroko lanean lagunduko dio.
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