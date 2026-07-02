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Alavesek Oltra fitxatu du Sanchez Floresen laguntzaile gisa, lantalde teknikoa sendotzeko

Prestatzaile valentziarrak ibilbide luzea du aulkietan. Oltrak Huesca, Levante, Tenerife, Deportivo A Coruña, Kordoba, Granada, Recreativo de Huelva eta Eldense zuzendu ditu, besteak beste.

(Foto de ARCHIVO) José Luis Oltra, entrenador del Racing de Santander REMITIDA / HANDOUT por RACING DE SANTANDER Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 18/3/2020

Jose Luis Oltra entrenatzaile valentziarra, Racing Santanderreko prestatzaile izan zen garaian. Argazkia: Europa Press

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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Jose Luis Oltra fitxatu du, Quique Sanchez Floresen entrenatzaile laguntzaile gisa, 2026-27 denboraldirako.

Prestatzaile valentziarrak bi hamarkadako ibilbide luzea egin du futbol profesionaleko aulkietan. Azken denboraldian SD Huesca zuzendu du Hypermotion Ligan.

Bere ibilbidean zehar Levante, Tenerife, Deportivo A Coruña, Kordoba, Granada, Recreativo de Huelva eta Eldense taldeak zuzendu ditu.

Klub babazorroak nabarmendu duenez, Alavesek lantalde teknikoa indartu nahi izan du eskarmentu handiko profesional batekin, eta Oltrak Quique Sanchez Floresi eguneroko lanean lagunduko dio.

 

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