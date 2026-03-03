Fichaje
Quique Sánchez Flores, nuevo entrenador del Alavés

El técnico, de 61 años, es el elegido por el club vitoriano para sustituir a Eduardo 'Chacho' Coudet, que ha fichado por el River Plate. Sánchez Flores, en su trayectoria como entrenador, ha dirigido, en LaLiga EA Sports, al Getafe, al Valencia, al Atlético Madrid, al Espanyol y al Sevilla. Se ha comprometido con el Alavés hasta 2028.

Quique Sánchez Flores en su etapa en el Sevilla. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Quique Sanchez Flores, Alaveseko entrenatzaile berria
EITB

Quique Sánchez Flores es el nuevo entrenador del Alavés, hasta 2028, tal y como ha anunciado el club vitoriano. El técnico, de 61 años, es el elegido por el Alavés para sustituir en el cargo a Eduardo Chacho Coudet, que ha fichado por el River Plate.

"Con una amplia y contrastada trayectoria en los banquillos, Quique Sánchez Flores cuenta con una sólida experiencia tanto en la Liga como en competiciones europeas. A lo largo de su carrera ha dirigido a clubes históricos del fútbol español e internacional, consolidándose como un técnico de prestigio y carácter competitivo", ha indicado el Alavés en una nota.

El nuevo técnico albiazul se incorporará de manera inmediata al equipo para dirigir el próximo partido que enfrentará en Mestalla al Deportivo Alavés y al Valencia CF el próximo domingo.

Sánchez Flores, en su trayectoria como entrenador, ha dirigido, en lo que respecta a equipos de LaLiga EA Sports, al Getafe, al Valencia, al Atlético Madrid, al Espanyol y al Sevilla. El banquillo del equipo andaluz era el último que había asumido, en la temporada 2023-2024.

Además, ha dirigido también al Benfica (en Portugal), al Al-Ahli y al Al-Ain (en Emiratos Árabes Unidos), al Watford (en Inglaterra) y al Shanghái Shenshua (China).

Coudet deja de ser el entrenador del Alavés
