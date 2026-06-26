Aitor Mañasek 2030era arte berritu du Alavesekin, eta lehen taldera egin du jauzi
Aurrelari madrildarra aurreko denboraldian iritsi zen Gasteizera, Deportivo Aragon taldetik, Aragoiko bigarren taldean denboraldi bikaina egin eta gero.
Aitor Mañas jokalariak 2030era arte luzatu du kontratua Alavesekin, eta datorren denboraldian lehen taldera egingo du jauzi.
Aurrelari madrildarra aurreko denboraldian iritsi zen Gasteizera, Deportivo Aragon taldetik, Aragoiko bigarren taldean denboraldi bikaina egin eta gero.
Fitxaketak berehala eman zituen emaitzak, eta Molo Casasek zuzentzen duen taldearen erasoko erreferentzietako bat bihurtu zen.
Alaveseko lehen denboraldian, Mañasek 19 partida jokatu zituen bigarren taldean, eta 7 gol sartu zituen, baina zenbaki hobeak izango ziren, lehen taldearen dinamikan oso azkar sartu baitzen.
Mañasek Errege Kopan egin zuen debuta Alavesekin, CD Portugaleteren aurka, eta egun batzuk geroago EA Sports Ligan egin zuen, Osasunaren aurka.
Guztira 13 partida jokatu dituen bi txapelketen artean, 3 partida titular gisa.
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