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Alavesen utzita egon diren Calebe, Diabate eta Pachecok ez dute klubean jarraituko

Talde babazorroak "bere profesionalasuna eta konpromisoa" eskertu nahi izan die jokalariei.

Calebe Gonçalves, Jon Pacheco e Ibrahim Diabate, no siguen en el Alavés

Calebe Gonçalves, Jon Pacheco eta Ibrahim Diabate utzita aritu dira Alavesen. Argazkia: Deportivo Alaves.

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KIROLAK EITB

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2025-2026 denboraldian Alavesen utzita aritu diren Calebe Gonçalves, Jon Pacheco eta Ibrahim Diabate jokalariek ez dute Gasteizko klubean jarraituko, eta euren jatorrizko klubetara itzuliko dira.

"Deportivo Alavesek eskerrak eman nahi dizkie aurten Deportivo Alavesen ikurra defendatu duten utzitako jokalariei", irakur daiteke Gasteizko klubak zabaldu duen oharrean, eta honakoa, berriz, amaieran: "Deportivo Alavesek haien profesionaltasuna eta konpromisoa eskertu nahi ditu, eta zorterik onena opa die etorkizun pertsonal eta profesionalean".

Calebe Gonçalves Fortaleza taldeak utzitako jokalari brasildarrak protagonismo handiagoa izan zuen Eduardo Coudet entrenatzailearekin, Quique Sanchez Floresekin baino.

Jon Pacheco Realak utzitako erdiko atzelariak 25 partida jokatu ditu, baina hamaikakotik kanpo amaitu du denboraldiko azken txanpa.

Ibrahim Diabate, Suediako GAIS taldeak utzitako aurrelaria, neguko merkatuan iritsi zen Gasteizera. Bolikostarrak 581 minutu jokatu ditu 10 partidutan, eta 2 gol sartu ditu, horietako bat Bartzelonari, salbazioa lortzeko erabakigarria izan zena.

Futbola Real Sociedad Alaves EA Sports Liga

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