Alavesen utzita egon diren Calebe, Diabate eta Pachecok ez dute klubean jarraituko
Talde babazorroak "bere profesionalasuna eta konpromisoa" eskertu nahi izan die jokalariei.
2025-2026 denboraldian Alavesen utzita aritu diren Calebe Gonçalves, Jon Pacheco eta Ibrahim Diabate jokalariek ez dute Gasteizko klubean jarraituko, eta euren jatorrizko klubetara itzuliko dira.
"Deportivo Alavesek eskerrak eman nahi dizkie aurten Deportivo Alavesen ikurra defendatu duten utzitako jokalariei", irakur daiteke Gasteizko klubak zabaldu duen oharrean, eta honakoa, berriz, amaieran: "Deportivo Alavesek haien profesionaltasuna eta konpromisoa eskertu nahi ditu, eta zorterik onena opa die etorkizun pertsonal eta profesionalean".
Calebe Gonçalves Fortaleza taldeak utzitako jokalari brasildarrak protagonismo handiagoa izan zuen Eduardo Coudet entrenatzailearekin, Quique Sanchez Floresekin baino.
Jon Pacheco Realak utzitako erdiko atzelariak 25 partida jokatu ditu, baina hamaikakotik kanpo amaitu du denboraldiko azken txanpa.
Ibrahim Diabate, Suediako GAIS taldeak utzitako aurrelaria, neguko merkatuan iritsi zen Gasteizera. Bolikostarrak 581 minutu jokatu ditu 10 partidutan, eta 2 gol sartu ditu, horietako bat Bartzelonari, salbazioa lortzeko erabakigarria izan zena.
Zure interesekoa izan daiteke
Ville Koski Alaveseko jokalaria izango da 2031ra arte
Finlandiako nazioartekoak Gasteizekin duen lotura luzatu du, kirol zuzendaritza eta talde teknikoa "eguneroko lan eta diziplinarekin" konbentzitu ostean.
Raul Fernandez atezainak Alaves utziko du
Bilbotarra, 38 urtekoa bera, 2025-2026 denboraldian aritu da Gasteizko klubean; bertan, Antonio Siveraren ordezkoa izan da.
Protesonik 2028ra arte berritu du kontratua Alavesekin
Uruguaiko jokalariak lau denboraldi daramatza Gasteizen, eta 105 partida ofizial jokatu ditu.
Jon Guridik Alaves utzi du, Sevillan jokatzeko
Erdilari gipuzkoarrak lau denboraldi egin ditu Arabako taldean, 148 partida ofizial jokatuta.
Alavesek Andrea Estebanen kontratua 2027ra arte luzatu duela iragarri du
Talde gasteiztarrak eta entrenatzaileak beste urtebetez luzatu dute euren arteko lotura, eta, beraz, laugarren denboraldiari ekingo dio Moeve F Ligara igoera lortu eta gero.
Alavesek Mendizorrotzan jokatuko du etxeko talde gisa Moeve Ligan
Gasteizko taldea goreneko mailara igo da, eta, hortaz, Ibaia utzi eta Mendizorrotzan jokatuko du; neurketa batzuetan izan da bertan.
Asun Gorospe zale babazorro ospetsua zendu da, 88 urte zituela
Txikitatik, ia futbol-zelai guztietan babestu du bere taldea, osasunak horretarako aukera eman dion arte. Jarraitzaile arabarrak harreman estua izan zuen talde babazorroko jokalari askorekin.
Sergio Fernandez: “Gure asmoa da ez galtzea hazteko aukera ematen digun aktiborik”
Alaveseko kirol zuzendariak, asteartean, agerraldia egin du, komunikabideen aurrean, amaitu berri den denboraldiaren balantzea egitea helburu; Sergio Fernandezek, 2029ra arte berrituta, talde babazorroaren hainbat jokalariren egoera izan du hizpide.
Alavesek 2029ra arte berritu dio kontratua Sergio Fernandezi
Klub babazorroak astearte honetan iragarritakoaren arabera, kirol zuzendariak beste hiru denboraldiz luzatu du erakundearekin duen lotura.