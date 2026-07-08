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Unai Roperok utzita jokatuko du hirugarren denboraldia jarraian, oraingoan Racing Ferrolen

Ibaiako harrobiaren aurrelari gasteiztarra Herculesen aritu zen utzita joan den denboraldian. Era berean, duela bi denboraldi Eldensen jokatu zuen utzita.

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Unai Ropero aurrelari gasteiztarra Alavesekin. Irudia: Deportivo Alavés
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AGENTZIAK | EITB

Azken eguneratzea

Racing Ferrolek gaur jakinarazi du Unai Ropero aurrelaria Galiziako taldean arituko dela datorren denboraldian, Alavesek utzita.

Klub galiziarrak adierazi duenez, 2001ean jaiotako jokalari gasteiztarra Herculesen aritu zen joan den denboraldian, mailegu moduan ere. Erasoko jokalaria dela azpimarratu du Racingek, "balio anitzekoa, erasoko edozein tokitan moldatzeko gai dena, bai hegaletan, bai erdiko aurrelari bezala".

Ropero Ariznabarran eta Aurreran hasi zen futbolean, Alavesen harrobira iritsi baino lehen. Ondoren, "bigarren taldean izandako bilakaerak lehen taldeko ateak ireki zizkion", azpimarratu du Racing Ferrolek.

Horrela, jokalariak debuta egin zuen talde babazorroarekin lehen mailan, eta, hurrengo denboraldietan, Eldense, bigarren mailan, eta Herculesen, utzita, aritu da. Guztira, 105 partida eta 6.400 minutu baino gehiago pilatu ditu, sei gol sartuz eta hiru asistentzia banatuz Alacanteko taldean, azken denboraldian.

Fitxaketak Futbola Ibaia Alaves

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