Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil eta Vicky Chicak ez dute Alavesen jarraituko
Gastearena bi aro ezberdinetan izan da talde babazorroan. Errastik talde gasteiztarra utziko du bost denboraldiren ostean. Vicario eta Gil duela bi denboraldi iritsi ziren Alavesera, eta Chica joan den udan heldu zen Arabako hiriburura.
Itziar Gastearenak, Elene Errastik, Jimena Vicariok, Raquel Gilek eta Vicky Chicak Alaves utzi dute, talde babazorroak gaur hiru ohar ezberdinetan jakinarazi duenez.
Gastearenaren kasuan, jokalari gipuzkoarrak "zelai barruan zein kanpoan arrasto ezabaezina" utziko du bi aro ezberdin Gasteizen eman ostean, Alavesek nabarmendu duenez.
Itziar Gastearena Artolak (Villabona, Gipuzkoa, 1993ko maiatzaren 4a) lehen aldiz defendatu zuen babazorroen elastikoa 2019/20 eta 2021/22 denboraldien artean, historia egin zuen taldean, Espainiako futbolaren maila gorenera igo baitzen lehen aldiz. Denbora batez Gasteiztik urrun egon ondoren, 2024/25 denboraldian itzuli zen F Ligara berriro igotzeko helburuarekin. Azken denboraldian lortu du xede hori.
Bestalde, Errastik talde gasteiztarra utziko du bost denboraldiren ostean. Elene Errasti Arriola (Aretxabaleta, Gipuzkoa, 2000ko apirilaren 20a) 2021/22 denboraldian iritsi zen Ibaiara, bigarren taldean aritzeko. Urtebete geroago egin zuen lehen taldera jauzi. Lehen Mailan debutatu zuen, jaitsiera bizi izan zuen, eta azken denboraldian igoeraren protagonista izan da.
Jimena Vicario Casal (Modubar de la Emparedada, Burgos, 2005eko ekainaren 7a) duela bi denboraldi heldu zen Alavesera, eta F Ligara igotzeko playoff bat jokatzen eta maila gorenera itzultzen lagundu dio Gasteizko taldeari.
Raquel Gil Villar (Valentzia, 2005eko ekainaren 16a) 2024/25 denboraldian iritsi zen talde babazorrora, arabarren erasoa indartzeko asmoz. Bi denboraldi hauetan, valentziarrak 2.000 minutu baino gehiago jokatu ditu eta bost gol sartu ditu.
Azkenik, Victoria Chica Comas (Can Picafort, Mallorca, 2005eko otsailaren 26a) joan den udan heldu zen Arabako hiriburura, Atletico Madriletik. Mallorcarra Albara utzita joan zen neguko merkatuan, minutuen bila.
Alavesek eskerrak eman nahi izan dizkie bost jokalariei "erakutsitako konpromisoagatik", eta "zorterik handiena" opa die, "bai kirol-ibilbidean, bai etorkizun pertsonalean".
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