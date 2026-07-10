Koskik 2031ra arte jarraituko du Alavesen
Alavesek Ville Koski aurkeztu du Mendizorrotzan. Duela gutxi egin zuen ofizial hurrengo bost denboraldietarako fitxatu zuela. Erdiko atzelari finlandiarra neguan iritsi zen, eta ordutik ligan soilik 5 neurketa jokatu bazituen ere, emandako maila ona ikusita, talde babazorroak 2031ra arte sinatzea erabaki du.
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Lucas Boye: “Beti gainditu nahi dut nire burua eta helburua gutxiago sufritzea da”
Lucas Boyek bigarren denboraldia du Alavesen. Aurrelari argentinarrak denboraldi honetan "etxean gure jendearekin gozatzeko gogoz" dagoela adierazi du. Oporretan gustora egon dela ere onartu du, joan den denboraldian izandako gaitz fisikoetatik sendatzeko balio izan diotelako. Taldeak merkatuan mugimenduiak egitea espero du eta, azkenik, ez du esan nahi izan zenbat gol sartuko dituen, baina bai aurreko denboraldian egindakoa gainditzea eta ez sufritzea direla helburuak. (Bideoa gazteleraz).
Unai Roperok utzita jokatuko du hirugarren denboraldia jarraian, oraingoan Racing Ferrolen
Ibaiako harrobiaren aurrelari gasteiztarra Herculesen aritu zen utzita joan den denboraldian. Era berean, duela bi denboraldi Eldensen jokatu zuen utzita.
Alavesek lehenengo lan saioa egin du Ibaian
Quique Sanchez Floresek zuzentzen duen taldeak lehen entrenamendua egin du asteazken goizean. Hilaren 18an, Guardian, talde babazorroak bere lehen lagunartekoa jokatuko du, Eibarren aurka.
Protesoni: “Eskaintza batzuk entzun dira, baina ez nuen Gasteiztik alde egin nahi"
Atzelari uruguaitarrak 2028ra arte berritu du kontratua Alavesekin. Protesonik prentsaurrekoan adierazi duenez, "Quiquek (Sanchez Flores), iritsi denetik, konfiantza handia eman dit".
Alaves lanean hasi da, eta lehen azterketa medikuak burutu ditu
Multzoka, Gasteizko taldeko jokalariei mediku azterketak egiten hasi zaizkie. Asteazkenean izango du Alavesek denboraldiaurreko lehenengo entrenamendua.
Alavesek Oltra fitxatu du Sanchez Floresen laguntzaile gisa, lantalde teknikoa sendotzeko
Prestatzaile valentziarrak ibilbide luzea du aulkietan. Oltrak Huesca, Levante, Tenerife, Deportivo A Coruña, Kordoba, Granada, Recreativo de Huelva eta Eldense zuzendu ditu, besteak beste.
Itziar Gastearena, Elene Errasti, Jimena Vicario, Raquel Gil eta Vicky Chicak ez dute Alavesen jarraituko
Gastearena bi arotan izan da talde babazorroan. Errastik talde gasteiztarra utziko du bost denboraldiren ostean. Vicario eta Gil duela bi denboraldi iritsi ziren Alavesera, eta Chica joan den udan heldu zen Arabako hiriburura.
Aitor Mañasek 2030era arte berritu du Alavesekin, eta lehen taldera egin du jauzi
Aurrelari madrildarra aurreko denboraldian iritsi zen Gasteizera, Deportivo Aragon taldetik, Aragoiko bigarren taldean denboraldi bikaina egin eta gero.
Alavesen utzita egon diren Calebe, Diabate eta Pachecok ez dute klubean jarraituko
Talde babazorroak "bere profesionalasuna eta konpromisoa" eskertu nahi izan die jokalariei.