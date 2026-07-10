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Koskik 2031ra arte jarraituko du Alavesen

Iragarkia
Ville Koski Alaves
18:00 - 20:00
Ville Koski. Argazkia: EITB
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Alavesek Ville Koski aurkeztu du Mendizorrotzan. Duela gutxi egin zuen ofizial hurrengo bost denboraldietarako fitxatu zuela. Erdiko atzelari finlandiarra neguan iritsi zen, eta ordutik ligan soilik 5 neurketa jokatu bazituen ere, emandako maila ona ikusita, talde babazorroak 2031ra arte sinatzea erabaki du.

Fitxaketak Futbola Alaves Mendizorrotza

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