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Alaves lanean hasi da, eta lehen azterketa medikuak burutu ditu

Iragarkia
Sivera Alaves
18:00 - 20:00
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KIROLAK EITB

Azken eguneratzea

Multzoka, Gasteizko taldeko jokalariei mediku azterketak egiten hasi zaizkie. Asteazkenean izango du Alavesek denboraldiaurreko lehenengo entrenamendua.

EA Sports Liga Quique Sánchez Flores Alaves Futbola

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