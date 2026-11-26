PSGk huts egin du Erromaren aurrean du, eta Lillek ezustean hartu du Bayern Munich
Paris Saint-Germainek 2-2 berdindu zuen Erromaren aurka, Txapeldunen Ligako faseko bosgarren jardunaldian, Real Madrili lidergoa utzita. Lillek , aldiz, Bayern Munich menderatu zuen (2-1), eta Liverpoolek 0-3 irabazi zion Brujasi.
Egungo txapeldunak lehen puntuak galdu zituen asteazken honetan, Mario Hermosok bosgarren minutuan lortutako 0 eta 1ekoa iraultzeko gai izan bazen ere. Ilya Zabarnyk ordu erdira berdindu zuen. Ondoren, frantziarrek aurrea hartu zuten berriz markagailuan, penaltiz (Ousmane Dembele), baina Donyell Malenek berdinketa lortu zuen italiarrentzat, penaltiz (2-2).
Lillek, bere aldetik, Bayern Munich mendean hartu zuen eta Top 8a berriro korapilatu zen. Irabazten hasi ziren alemaniarrak, Dayot Upamecanoren golari esker. Atsedenaldiaren ostean, ordea, Ayase Uedaren gol batek eta Aleksandar Pavlovicek bere atean sartutako gol batek markagailua irauli zuten, Lilleren alde.
Bartzelonak Sabah jipoitu zuen (1-4) Bakuko Estadio Olinpikoan; hala, Txapeldunen Ligako lehen zortzien artean sendotzen duten hiru puntu lortu zituen. Halaber, Andoni Iraolaren Liverpoolek, Fenerbahceren aurkako galdu ostean, garaipenaren bidea berreskuratu zuen, Brujasi nagusitasunez irabazita (0-3). 12 puntu ditu talde ingelesak gaur egun.
Bigarren zatian Tajon Buchanan aurrelari kanadarrak sartutako golarekin, Iñigo Perezen Vila-realek Pragako Slavia gainditu zuen (0-1), Txapeldunen Ligako hurrengo faserako aukerak mantentzen jarraitzeko.
Mauricio Pochettinok ez zuen estreinaldi onena izan Manchester Uniteden gidaritzan, Senne Lammens atezainaren zoritxarreko jokaldiarekin, Sporting Portugalen aurkako berdinketan (2-2).
Top 8rako lehia
Top 8ko sailkapenaren bidean, Inter Milanek 2-0 irabazi zion Stuttgarti, bederatzi puntu eskuratuta. Italiako taldeko Petar Sucicek penaltiz sartu zuen lehen gola, eta Lautaro Martinezek egin zuen bigarrena, bigarren zatian. Fenerbahce turkiarrak 0-1 irabazi zion Shakhtar ukrainarrari, Vedat Muriqiren golari esker.
Azkenik, Gonzalo Grossen bi golek laugarren garaipena jarraian eman zioten Atletico Madrili, Viking 2-0 mendean hartuta. Talde zuri-gorria sailkapeneko bigarren postuan dago, lehen faseko azken jardunaldiaren faltan.