Estatu Batuek, Mexikok, Costa Ricak eta Jamaikak antolatuko dute 2031ko emakumezkoen Munduko Futbol Txapelketa
2035eko edizioa, berriz, Ingalaterran, Ipar Irlandan, Eskozian eta Galesen izango da.
Estatu Batuek, Mexikok, Costa Ricak eta Jamaikak osatutako hautagaitzaren esku egongo da 2031ko Emakumezkoen Munduko Futbol Txapelketa, FIFAren Ezohiko Kongresuak gaur, astelehenarekin, baieztatu duenez. 2035ekoa non izango den ere jakinarazi du: Ingalaterran, Ipar Irlandan, Eskozian eta Galesen, hain zuzen ere.
Hala, Munduko Kopa Amerikan jokatuko dute beste behin ere, 2027ko Brasileko edizioaren ondoren, eta 48 selekzio arituko dira, aurrez aurre. 2035ko edizioaren kokalekua ere iragarri dute: Erresuma Batuko lau herrialdeek hartuko dute lehia.
Bi hautagaitzak ziren edizio horietarako hautagai bakarrak, eta FIFAk ohar batean adierazi zuenez, biak "goraipatuz" izendatu zituzten, 2025eko martxoan FIFAren Kontseiluak proiektuak aurkezteko hasi zuen prozesu sakon baten ostean.