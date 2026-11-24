Kirol Arbitrajeko Auzitegiak “aho batez" berretsi du Senegalen garaipena 2025eko Afrika Kopan
Erabakia publiko egin ostean, Senegalgo Federazioa "oso pozik" azaldu da. Marokoko Federazioak, aldiz, Senegalen helegitea atzera botatzeko bide guztiak agortuko dituela iragarri du.
Kirol Arbitrajeko Auzitegiak astearte honetan "aho batez" onartu du Senegalgo Futbol Federazioak (FSF) Afrikako Futbol Konfederazioaren (CAF) eta Marokoko Federazioaren (FRMF) aurka jarritako helegitea, 2025ean, Marokon jokatutako Afrika Kopako finala dela eta, eta Senegalen aldeko emaitza 81-0) berretsi du.
FSFk errekurtsoa jarri zuen CAFeko Apelazio Auzitegiak hartutako erabaki baten aurka. Erabaki horrek Senegali Afrika 2025 Kopako finala galdutzat eman zion zelaian ez agertzeagatik, eta, ondorioz, garaipena Marokori eman zion.
Aldeek emandako argudioak aztertu ondoren, Jean-Jacques Ngambo Ndala epaileak neurketari berrekiteko edo behin betiko amaitutzat emateko erabakia "bere irizpideari soilik zegokion erabakia" zela iritzi dio Auzitegiak.
"Jokoari berrekiteko txistua jotzean, epaileak norgehiagokari berrekiteko baldintzak betetzen zirela erabaki zuen: bi taldeak berriro berdegunean zeuden eta biek partidari berrekiteko borondatea adierazi zuten", azaldu du Lausanan (Suitza) egoitza duen erakundeak.
Kirol Auzitegiaren iritziz, zalantzarik gabe, epailearen erabakiaren ondorioak "joko-eremura mugatzen ziren". Hori dela eta, auzitegiaren ustez, partidako epailearen erabakia "jokoaren arauen" doktrinaren zati gisa ulertu behar da. Ondorioz, Arbitrajeko Auzitegiaren ustez, epaileak "ez zuen hanka-sartzerik egin".
Senegalek erabakia ospatu du
Erabakia publiko egin ostean, Senegalgo Futbol Federazioa (FSF) "oso pozik" agertu da. "Partida baten egia jokalekuan bakarrik erabakitzen da, kirol zuzenbidearen babespean", adierazi du. Gainera, Abdoulaye Fall FSFko presidenteak azpimarratu du Auzitegiak "kirolari justizia" egin diola.
Marokok helegitea aurkeztuko du
Marokoko Futbol Federazioak (FRMF), ostera, helegitea aurkaratzeko bide guztiak agortuko dituela iragarri du. "FRMFk bere harridura eta protesta azaldu ditu bere eskaera onartu ez delako", adierazi du erakundeak.