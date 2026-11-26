El París Saint-Germain empató (2-2) contra la Roma en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, dejando el liderato en solitario al Real Madrid, mientras que el Lille sorprendió (2-1) al Bayern Múnich y el Liverpool venció (0-3) al Brujas.



El vigente campeón cedió este miércoles sus primeros puntos, aunque fue capaz de remontar el 0-1 de Mario Hermoso a los cinco minutos. Los de Luis Enrique encontraron su fútbol poco a poco y Ilya Zabarnyi logró el empate a la media hora. Después, se volvieron a adelantar los franceses, de penalti (Ousmane Dembélé), pero Donyell Malen empató de nuevo para los italianos, también de penalti (2-2).



El Lille, por su parte, remontó a un Bayern Múnich que volvió a complicarse el Top 8. Los alemanes empezaron ganando con un gol de Dayot Upamecano; sin embargo, tras el descanso, un tanto de Ayase Ueda más un gol en propia puerta de Aleksandar Pavlovic valieron la remontada al Lille.



El Barcelona goleó al Sabah (1-4) en el Estadio Olímpico de Bakú, donde sumó tres puntos que le consolidan entre los ocho primeros de la Liga de Campeones. Además, el Liverpool de Andoni Iraola, que venía de una dura derrota ante el Fenerbahce, recuperó la senda de la victoria con autoridad y afianzó la zona alta en la tabla con 12 puntos, frenando a un Brujas que estaba en racha europea (0-3).



Un gol del delantero canadiense Tajon Buchanan en la segunda parte permitió al Villarreal de Iñigo Pérez superar al Slavia de Praga (0-1) y mantener sus opciones de clasificación para la siguiente fase de la Liga de Campeones.



Por otro lado, el Manchester United vivió otro accidentado estreno con Mauricio Pochettino, con la desafortunada actuación del portero Senne Lammens en el empate (2-2) contra el Sporting de Portugal. Los portugueses terminaron mejor situados en la tabla con 10 puntos por los 7 de los ingleses.