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Ander Laka: “Konfiantza handiz gaude denok, Vila-realen aurka ere irabazteko asmoz”
Sestao Riverrek Vila-realen aurka jokatuko du Errege Kopako bigarren kanporaketa. Dena ondo ateratzen ari zaiela adierazi du Ander Laka jokalariak, eta fasea gainditzeko asmoz dago taldea.
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Hauek dira Errege Kopako lehen kanporaketan eta Erregina Kopako hirugarren kanporaketan atzeratu dituzten partidetako behin betiko ordutegiak
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