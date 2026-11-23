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Amorebieta vs Osasuna, Gimnastica Torrelavega vs Alaves eta Numantzia vs Athletic, Errege Kopako bigarren kanporaketan
Madrilen astelehenean egin duten zozketak, gainera, beste neurketa hauek ere ekarri ditu: Sestao River vs Vila-real, Portugalete vs Deportivo eta Sant Andreu vs Eibar. Kanporaketa abenduaren 1etik 3ra bitartean jokatuko dute, partida bakarrera.
2026-2027 denboraldiko Errege Kopako bigarren kanporaketako partidak zozkatu dituzte astelehenean, Madrilen, eta, euskal taldeei dagokienez, ondorengo partidak izango dira: Amorebieta vs Osasuna, Gimnastica Torrelavega vs Alaves, Numantzia vs Athletic, Sestao River vs Vila-real, Portugalete vs Deportivo eta Sant Andreu vs Eibar.
Kanporaketa abenduaren 1etik 3ra bitartean izango da jokoan, partida bakarrera.
Errege Kopako bigarren kanporaketa
- Amorebieta-Osasuna
- Gimnastica Torrelavega-Alaves
- Numantzia-Athletic
- Sestao River-Vila-real
- Portugalete-Deportivo
- Sant Andreu-Eibar
Gainerako partidak
- Atletico Paso-Sevilla
- Arosa-Celta
- Real Avila-Getafe
- Reus-Racing Santander
- Europa-Rayo Vallecano
- Mirandés-Leganes
- Cultural-Castello
- Ponferradina-Andorra
- Rayo Majadahonda-Mallorca
- CD Extremadura-Real Betis
- Zaragoza-Burgos
- Huesca-Girona
- Zamora-Real Valladolid
- Coria-Malaga
- Antequera-Levante
- Real Jaen-Valentzia
- Cartagena-Elx
- Sabadell-Sporting Gijon
- Almeria-Granada
- Albacete-Las Palmas
- Eldense-Tenerife
- Ceuta-Cadiz
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