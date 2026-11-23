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Markel Etxeberria: “Jugar contra el Villarreal va a costar, pero estamos en buen momento y vamos a por ello”
El Sestao River se enfrentará al Villarreal en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los jugadores Gaizka argente y Markel Etxeberria han reconocido que jugar contra un equipo de la Liga de Campeones no será fácil, pero aun así tienen muchas ganas de que llegue el día.
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