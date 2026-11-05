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Estos son los horarios definitivos para los partidos aplazados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey y de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina
La RFEF ha detallado cuándo se jugarán los partidos que iban a disputarse del 3 al 5 de noviembre, que han sido aplazados por el fallecimiento de Jesús de Miguel.
La Federación Española de Fútbol ha establecido los horarios definitivos para los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina que iban a disputarse del 3 al 5 de noviembre y que fueron aplazados por el fallecimiento de Jesús de Miguel.
Copa del Rey
10 de noviembre (martes)
- 19:00: Pamplona – Eibar
- 19:00: Anaitasuna – Alavés
- 20:00: Mijas Las Lagunas – Real Jaén
- 20:00: Trival Valderas Alcorcón – Leganés
- 20:00: Amorebieta – Logroñés
- 21:00: Tavernes – Valencia
12 de noviembre (jueves)
- 18:30: Puertollano – Albacete
- 19:00: Tarancón – Levante
- 19:00: Navalcarnero – Real Betis
13 de noviembre (viernes)
- 21:00: Salamanca – Celta
18 de noviembre (miércoles)
- 19:00: Portugalete – Real Unión
- 19:00: Utebo – Sabadell
- 20:00: Alcoyano – Mallorca
- 20:30: Minera – Cartagena
- 20:30: Reus – Barakaldo
Por determinar
- Badajoz – Tenerife
Copa de la Reina
12 de noviembre (jueves)
- 19:00: Osasuna – Logroño United
- 20:00: Europa – Deportivo
18 de noviembre (miércoles)
- 18:00: Levante – Eibar
- 19:00: Cacereño – Alavés
- 20:30: Samper – Valencia
19 de noviembre (jueves)
- 19:00: Celta – Espanyol
- 19:00: Argual – Madrid CFF
25 de noviembre (miércoles)
- 19:00: Sporting – Levante Badalona
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