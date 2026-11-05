Copa del Rey y Copa de la Reina
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Estos son los horarios definitivos para los partidos aplazados de la primera eliminatoria de la Copa del Rey y de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina

La RFEF ha detallado cuándo se jugarán los partidos que iban a disputarse del 3 al 5 de noviembre, que han sido aplazados por el fallecimiento de Jesús de Miguel.
Errege Kopa: garaikurra
La competición de Copa se reanuda el 10 de noviembre. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Hauek dira Errege Kopako lehen kanporaketan eta Erregina Kopako hirugarren kanporaketan atzeratu dituzten partidetako behin betiko ordutegiak
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

La Federación Española de Fútbol ha establecido los horarios definitivos para los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la tercera eliminatoria de la Copa de la Reina que iban a disputarse del 3 al 5 de noviembre y que fueron aplazados por el fallecimiento de Jesús de Miguel. 

Copa del Rey

10 de noviembre (martes)

  • 19:00: Pamplona – Eibar
  • 19:00: Anaitasuna – Alavés
  • 20:00: Mijas Las Lagunas – Real Jaén
  • 20:00: Trival Valderas Alcorcón – Leganés
  • 20:00: Amorebieta – Logroñés
  • 21:00: Tavernes – Valencia

12 de noviembre (jueves)

  • 18:30: Puertollano – Albacete
  • 19:00: Tarancón – Levante
  • 19:00: Navalcarnero – Real Betis

13 de noviembre (viernes)

  • 21:00: Salamanca – Celta

18 de noviembre (miércoles)

  • 19:00: Portugalete – Real Unión
  • 19:00: Utebo – Sabadell
  • 20:00: Alcoyano – Mallorca
  • 20:30: Minera – Cartagena
  • 20:30: Reus – Barakaldo

Por determinar

  • Badajoz – Tenerife

Copa de la Reina

12 de noviembre (jueves)

  • 19:00: Osasuna – Logroño United
  • 20:00: Europa – Deportivo

18 de noviembre (miércoles)

  • 18:00: Levante – Eibar
  • 19:00: Cacereño – Alavés
  • 20:30: Samper – Valencia

19 de noviembre (jueves)

  • 19:00: Celta – Espanyol
  • 19:00: Argual – Madrid CFF

25 de noviembre (miércoles)

  • 19:00: Sporting – Levante Badalona
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