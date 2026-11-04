Comok 1-9 garaitu du Lens Txapeldunen Ligan, eta Real Madrilek partida guztiak irabazita jarraitzen du
Mikel Artetaren Arsenal Slavia Pragari gailendu zaio, 1-2, eta Andoni Iraolaren Liverpoolek, ordea, ezin izan du punturik batu Istanbulen, Fenerbahçeren aurka.
Comok 1-9 garaitu du Lens 2026-2027 denboraldiko Txapeldunen Ligako liga faseko laugarren jardunaldian, asteazkenean, eta Real Madrilek, Atenasen AEK 2-3 mendean hartuta, partida guztiak irabazita jarraitzen du. Paris Saint-Germain dabil lider Txapeldunen Ligan, hamabi puntu dituela, eta Real Madrilek ere baditu hamabi puntu, liga fase honetako aurreneko lau jardunaldiak jokatu eta gero.
Gainerako partidei dagokienez, nabarmentzeko modukoa da Mikel Artetaren Arsenal 1-2 gailendu zaiola Slavia Pragari, eta Andoni Iraolaren Liverpoolek, ordea, galdu egin duela Istanbulen, Fenerbahçeren aurka, 3-2.
Kontsultatu Txapeldunen Ligako emaitzak eta sailkapena, kirolakeib.eus-en.
Asteazkeneko emaitzak:
- Fenerbahçe 3 – Liverpool 2
- AEK Atenas 2 – Real Madril 3
- Viking 4 – Sabah 1
- Slavia Praga 1 – Arsenal 2
- PSV 1 – Brujas 2
- Leipzig 2 – Manchester City 3
- Lens 1 – Como 9
- Porto 4 – Napoli 1
- Borussia Dortmund 2 – Real Betis 1