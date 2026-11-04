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El Como gana 1-9 al Lens en la Liga de Campeones, y el Real Madrid sigue con pleno de victorias

El Arsenal de Mikel Arteta ha ganado, por 1-2, al Slavia Praga, y el Liverpool de Andoni Iraola ha perdido, 3-2, ante el Fenerbahçe.
Lens vs Como
Jugadores del Como festejan el triunfo que han obtenido en Lens. Foto: EFE.
Euskaraz irakurri: Comok 1-9 garaitu du Lens Txapeldunen Ligan, eta Real Madrilek partida guztiak irabazita jarraitzen du
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J. E. R. | KIROLAK EITB

Última actualización

El Como ha ganado por 1-9 al Lens en la cuarta jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la temporada 2026-2027, este miércoles, y el Real Madrid, que ha ganado en Atenas al AEK (2-3) sigue con pleno de victorias en la competición. El París Saint-Germain lidera la Liga de Campeones, con doce puntos, los mismos que el Real Madrid, jugadas las primeras cuatro jornadas de esta fase de liga.

En lo que respecta al resto de la jornada, destaca el triunfo del Arsenal de Mikel Arteta, por 1-2, ante el Slavia Praga, y la derrota del Liverpool de Andoni Iraola, por 3-2, en Estambul, contra el Fenerbahçe.

Consulta los resultados y la clasificación de la Liga de Campeones, en kirolakeitb.eus.

Resultados del miércoles:

  • Fenerbahçe 3 – Liverpool 2
  • AEK Atenas 2 – Real Madrid 3
  • Viking 4 – Sabah 1
  • Slavia Praga 1 – Arsenal 2
  • PSV 1 – Brujas 2
  • Leipzig 2 – Manchester City 3
  • Lens 1 – Como 9
  • Oporto 4 – Nápoles 1
  • Borussia Dortmund 2 – Real Betis 1
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