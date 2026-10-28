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La RFEF establece las nuevas fechas y horarios para las eliminatorias de la Copa del Rey aplazadas por el accidente de Toledo
El partido Peña Sport-Huesca se jugará este jueves, 29 de octubre, a las 18:00 horas; el martes 3 de noviembre se disputarán los encuentros Pamplona-Eibar y Anaitasuna-Alavés (19:00 horas). El miércoles 4 de noviembre, a las 19:00 horas, comenzará el Portugalete-Real Unión; a las 20:00 horas, el Amorebieta-Logroñés; y a las 20:30 horas, el Reus-Barakaldo.
La Federación Española de Fútbol ha establecido, este miércoles, las nuevas fechas y horarios para los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2026-2027 que han sido aplazados por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.
Fechas y horarios para los equipos vascos que iban a jugar el 28 de octubre
Jueves, 29 de octubre
- 18:00 horas: Peña Sport vs. Huesca
Martes, 3 de noviembre
- 19:00 horas: Pamplona vs. Eibar
- 19:00 horas: Anaitasuna vs. Alavés
Miércoles, 4 de noviembre
- 19:00 horas: Portugalete vs. Real Unión
- 20:00 horas: Amorebieta vs. Logroñés
- 20:30 horas: Reus vs. Barakaldo
Fechas y horarios para el resto de los equipos que iban a jugar el 28 de octubre
Jueves, 29 de octubre
- 18:00 horas: Numancia vs. Real Oviedo
- 19:00 horas: Poblense vs. Ceuta
- 19:00 horas: Coruxo vs. Zamora
- 19:30 horas: Cieza vs. Granada
- 20:00 horas: Covadonga vs. Valladolid
- 20:00 horas: Mijas vs. Jaén
- 20:30 horas: Gimnástica Torrelavega vs. Ourense
- 21:00 horas: Xerez vs. Cádiz
Miércoles, 4 de noviembre
- 20:30 horas: Utebo vs. Sabadell
- 20:30 horas: Minera vs. Cartagena
- 20:45 horas: Puertollano vs. Albacete
- 21:00 horas: Badajoz vs. Tenerife
Jueves, 5 de noviembre
- 19:00 horas: Tarancón vs. Levante
- 21:00 horas: Alcoyano vs. Mallorca
Martes, 10 de noviembre
- 20:00 horas: Trival Valderas Alcorcón vs. Leganés
- 21:00 horas: Tavernes vs. Valencia
Jueves, 12 de noviembre
- 19:00 horas: Navalcarnero vs. Real Betis
Viernes, 13 de noviembre
- 21:00 horas: Salamanca vs. Celta
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