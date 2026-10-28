La RFEF establece las nuevas fechas y horarios para las eliminatorias de la Copa del Rey aplazadas por el accidente de Toledo

El partido Peña Sport-Huesca se jugará este jueves, 29 de octubre, a las 18:00 horas; el martes 3 de noviembre se disputarán los encuentros Pamplona-Eibar y Anaitasuna-Alavés (19:00 horas). El miércoles 4 de noviembre, a las 19:00 horas, comenzará el Portugalete-Real Unión; a las 20:00 horas, el Amorebieta-Logroñés; y a las 20:30 horas, el Reus-Barakaldo.