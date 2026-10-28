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La RFEF establece las nuevas fechas y horarios para las eliminatorias de la Copa del Rey aplazadas por el accidente de Toledo

El partido Peña Sport-Huesca se jugará este jueves, 29 de octubre, a las 18:00 horas; el martes 3 de noviembre se disputarán los encuentros Pamplona-Eibar y Anaitasuna-Alavés (19:00 horas). El miércoles 4 de noviembre, a las 19:00 horas, comenzará el Portugalete-Real Unión; a las 20:00 horas, el Amorebieta-Logroñés; y a las 20:30 horas, el Reus-Barakaldo.
Errege Kopa: zozketa
La primera eliminatoria de la Copa concluirá el 13 de noviembre. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Toledoko istripuagatik atzeratutako Errege Kopako kanporaketetarako data eta ordutegi berriak ezarri dituzte
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Última actualización

La Federación Española de Fútbol ha establecido, este miércoles, las nuevas fechas y horarios para los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey de la temporada 2026-2027 que han sido aplazados por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.

Fechas y horarios para los equipos vascos que iban a jugar el 28 de octubre

Jueves, 29 de octubre

  • 18:00 horas: Peña Sport vs. Huesca

Martes, 3 de noviembre

  • 19:00 horas: Pamplona vs. Eibar
  • 19:00 horas: Anaitasuna vs. Alavés

Miércoles, 4 de noviembre

  • 19:00 horas: Portugalete vs. Real Unión
  • 20:00 horas: Amorebieta vs. Logroñés
  • 20:30 horas: Reus vs. Barakaldo

Fechas y horarios para el resto de los equipos que iban a jugar el 28 de octubre

Jueves, 29 de octubre

  • 18:00 horas: Numancia vs. Real Oviedo
  • 19:00 horas: Poblense vs. Ceuta
  • 19:00 horas: Coruxo vs. Zamora
  • 19:30 horas: Cieza vs. Granada
  • 20:00 horas: Covadonga vs. Valladolid
  • 20:00 horas: Mijas vs. Jaén
  • 20:30 horas: Gimnástica Torrelavega vs. Ourense
  • 21:00 horas: Xerez vs. Cádiz

Miércoles, 4 de noviembre

  • 20:30 horas: Utebo vs. Sabadell
  • 20:30 horas: Minera vs. Cartagena
  • 20:45 horas: Puertollano vs. Albacete
  • 21:00 horas: Badajoz vs. Tenerife

Jueves, 5 de noviembre

  • 19:00 horas: Tarancón vs. Levante
  • 21:00 horas: Alcoyano vs. Mallorca

Martes, 10 de noviembre

  • 20:00 horas: Trival Valderas Alcorcón vs. Leganés
  • 21:00 horas: Tavernes vs. Valencia

Jueves, 12 de noviembre

  • 19:00 horas: Navalcarnero vs. Real Betis

Viernes, 13 de noviembre

  • 21:00 horas: Salamanca vs. Celta
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