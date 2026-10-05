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Aitor Larrazabal: “En el aspecto económico hubiese sido mejor el Athletic, pero no ha podido ser, es el Espanyol"

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18:00 - 20:00
El director deportivo del Sestao River, Aitor Larrazabal. Imagen: EiTB
Euskaraz irakurri: Bideoa: Aitor Larrazabal Sestao Riverreko kirol zuzendariaren adierazpena Espanyolen aurkako Errege Kopako kanporaketaz
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Última actualización

El Sestao River tendrá un rival de Primera División en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, el Espanyol .El director deportivo del club vizcaíno, Aitor Larrazabal, se ha mostrado esperanzado ante la eliminatoria: "En la Copa suele haber sorpresas".

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